Обращаясь ко всем структурам ООН, подчеркиваю, что должен быть рассмотрен механизм исполнения четырех резолюций Совета Безопасности, принятых в отношении Армении в связи с оккупацией ею территорий Азербайджана.

Об этом, выступая на мероприятии, посвященном 20 июня - Всемирному дню беженцев, сказал глава Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в четверг Trend.

По словам главы Госкомитета, захватническая Армения не прекращает оккупационную политику.

"Каждый человек имеет право на достойную жизнь, и она должна быть обеспечена, и мы должны потребовать это от оккупантов и их пособников. Беженцам, существующим в мире и в Азербайджане, оказывается поддержка, но ее недостаточно, потому что они потеряли свое прошлое, а их будущее под сомнением", - отметил Рзаев.

Глава Госкомитета добавил, что, несмотря на политическую нерешенность конфликта, в Азербайджане предпринимаются шаги по улучшению жизненных условий переселенцев. Для этого используются все возможности. До сегодняшнего дня жильем обеспечены более 300 тысяч вынужденных переселенцев, улучшены их жилищные условия.

Глава госкомитета считает, что в Азербайджане предпринимаются образцовые шаги по решению проблем вынужденных переселенцев, потому что такие возможности не созданы для всех беженцев в мире: "Азербайджанские беженцы окружены вниманием государства, однако международные структуры должны предпринимать более активные шаги для их возвращения в свои дома".

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.