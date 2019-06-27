"Россия никогда не скрывала свою позицию. Об этом говорилось на уровне министра иностранных дел Лаврова, а президент Путин за это время направил поздравления Роберту Кочаряну, у них теплые личные отношения. Естественно, решение об аресте второго президента Армении негативно скажется на армяно-российских отношениях", - заявил в беседе с Первым Информационным российский политолог Станислав Тарасов, комментируя решение Апелляционного уголовного суда Армении о повторном аресте Роберта Кочаряна.

По мнению Тарасова, "заключая в тюрьму Кочаряна, положение Армении не улучшится". По мнению политолога, это плохой прецедент, от которого Армения не выиграет. Он также заявил, что у Москвы к Еревану "накапливается негативное отношение".

Российский политический аналитик, правовед и историк Олег Кузнецов придерживается несколько иной позиции. По его мнению, причиной затягивания и странного течения дела Кочаряна является страх армянских властей не перед Москвой, а перед карабахскими сепаратистами.

Вне всякого сомнения, следствие в отношении Кочаряна постоянно сталкивается с активным внешним сопротивлением, а поэтому ведется столь долго, тщательно и даже скрупулезно, сказал Кузнецов в беседе с Day.Az. Но российский эксперт не согласен с мнением, что происходит это из страха Еревана перед Москвой.

"Время от времени в связи с тем освобождением Кочаряна в прессе проскакивали суждения о "руке Москвы", но в этом вопросе я совсем не уверен, потому что с политической точки зрения такое давление слишком рискованно даже в сравнении с вмешательством в избирательный процесс, поскольку противодействие правосудию - во всех странах мира однозначно уголовно наказуемое деяние, и ни один представитель России в Армении, находясь в здравом уме и трезвой памяти, не пойдет открыто на совершение подобного преступления хотя бы из опасений не только своего осуждения, но и политических последствий такого шага для своей страны", - сказал Кузнецов.

Второе освобождение Кочаряна из-под стражи под личные гарантии лидеров карабахских сепаратистов, безусловно, могло быть политически ангажированным решением конкретного судьи, поскольку именно такого основания для изменения меры пресечения уголовно-процессуальным законом не предусмотрено. Возможно, судья суда первой инстанции был запуган, так как за спиной так называемых "поручителей" явно маячили фигуры боевиков АСАЛА, перебравшихся в последнюю пятилетку из стран Ближнего Востока и Северной Африки в Карабах, подчеркнул наш собеседник.

Что касается третьего ареста основателя "карабахского клана", то, по мнению Олега Кузнецова, третий арест судом Кочаряна в рамках производства по одному уголовному делу находится за гранью здравого смысла. По его словам, он не знает в мировой судебной практике ни одного подобного примера, чтобы разный состав одного и того же суда сначала брал подозреваемого или обвиняемого под стражу, потом отпускал из-под ареста под более мягкую меру пресечения, потом вновь арестовывал, затем вновь отпускал, и только после этого суд вышестоящей инстанции вновь водворял его в следственный изолятор.

Возможно, нечто подобное присуще странам Латинской Америки или Юго-Восточной Азии, а также Афганистану в их борьбе с боссами наркомафии, где суды коррумпированы или ангажированы. Но такое невозможно ни в одной европейской стране, к числу которых себя относит Армения, заметил Кузнецов.

"Я никогда не акцентировал внимание моих читателей в Азербайджане на этой теме, но в России я более известен не как историк или политолог, а как правовед, один из теоретиков процессуального права. Не хочу хвастаться, но 16 моих научных работ в этой области используются Общероссийской справочно-правовой системой "Консультант Плюс" в качестве комментариев к действующему процессуальному законодательству, а некоторые из этих публикаций являются общеобязательными для изучения при подготовке к сдаче квалификационных экзаменов для замещения должностей федеральных и мировых судей, а также консультантов федеральных судов.

15 лет моей жизни так или иначе были связаны со следственно-судебной деятельностью или подготовкой кадров для правоохранительных и судебных органов и спецслужб Российской Федерации.

За это время в том или ином процессуальном качестве (чаще всего - в качестве специалиста) мне пришлось принимать участие, наверное, в двух сотнях уголовных процессов над обвиняемыми в терроризме, экстремизме, хулиганстве на почве экстремизма, убийствах на почве национальной или религиозной вражды и прочих тяжких преступлениях такой же направленности. Именно благодаря этому я знал, как выстраивать линию собственной защиты, когда армянское лобби в России пыталось меня шесть раз привлечь к уголовной ответственности за монографию "История транснационального армянского терроризма в ХХ столетии" и некоторые публицистические выступления в прессе.

Я все это сказал только для того, чтобы дать понять, что практику и методику расследования преступлений такого рода, в совершении которых обвиняется Роберт Кочарян, я знаю изнутри, а поэтому могу с большой долей вероятности определить, какие процессуальные и судебные решения в отношении него являются результатом недоработки следствия, а какие - сугубо политическим заказом", - резюмировал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева