"Крайне странно читать подобные заявления в армянских СМИ, но к этому, собственно, не привыкать, поскольку этнический эгоцентризм армянских политиков и журналистов хорошо известен всему миру".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский историк, правовед и политический аналитик Олег Кузнецов. Так он прокомментировал звучащие из Армении обвинения относительно якобы невыполнения Азербайджаном неких "венских договоренностей", достигнутых после разгромных для армянской армии апрельских боев 2016 года.

По словам Кузнецова, смешно читать требования к какой-либо стране признать какие-либо международные договоренности и говорить об этом, как о чьей-то императивной обязанности, когда твоя собственная страна откровенно и открыто игнорирует нормы международного права и решения международного сообщества.

"Для того, чтобы требовать от Баку выполнения каких-то устных договоренностей, якобы достигнутых между главами Армении и Азербайджана в 2016 году, Еревану следовало бы в одностороннем порядке для начала освободить безо всяких предварительных условий оккупированные азербайджанские территории за пределами Нагорного Карабаха, как того требуют четыре резолюции Совета безопасности ООН - 822 (1993) от 30 апреля 1993 года, 853 (1993) от 29 июля 1993 года, 874 (1993) от 14 октября 1993 года и 884 (1993) от 12 ноября 1993 года. В таких вопросах начинать надо с себя и своими практическими действиями показывать пример другим партнерам по переговорам, если желаешь, чтобы они были успешными", - подчеркнул наш собеседник.

Приверженность официального Баку принципам мирного разрешения нагорно-карабахского конфликта не исключает возможности оказания разного рода давления на страну-агрессора, в том числе не только политическими, дипломатическими, экономическими, но и военными средствами, считает Кузнецов, касаясь требований армянской стороны об отводе с линии соприкосновения снайперов, тяжелой техники и так далее.

"Угроза снайперской войны со стороны армии Азербайджана против солдат и офицеров оккупационного корпуса армянской армии в Карабахе - из их числа. Я понимаю, что находиться в окопе на передовой под постоянным прицелом вражеского снайпера - дело очень утомительное с психологической точки зрения, но это часть войны, которая, в соответствии с недавним заявлением армянского премьера, "еще не завершилась". Подобные "неудобства" жизни на фронте армянским военнослужащим следует переносить стойко, как того требует от них присяга.

Впрочем, у официального Еревана есть прекрасная возможность убрать своих офицеров и солдат с линии огня - вывести их с оккупированных территорий, как того требуют перечисленные резолюции Совбеза ООН, и тогда эта проблема сама собой разрешится. Для этого надо ликвидировать первопричину проблемы, а она, как это всем хорошо в мире известно, кроется в армянской агрессии против Азербайджана", - подчеркнул Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева