Польский эксперт Конрад Заштовт в беседе с корреспондентом "168 жам" обратился к началу переговоров о либерализации визового режима между Арменией и ЕС.

"Начало переговоров о либерализации визового режима Армения - ЕС затягивается по ряду причин. Первая из них в том, что миграционный кризис в результате ситуации на Ближнем Востоке серьезно ударил по Евросоюзу, вызвав серьезную обеспокоенность среди граждан государств-членов ЕС. Вследствие этого, естественно, создалась ситуация, когда позиция ЕС ужесточилась. ЕС проводит более серьезное исследование в тех странах, которые рассматриваются в качестве имеющих такой потенциал претендентов, ЕС выдвигает требования, особенно, когда из этой страны есть нелегальные миграционные потоки".

Он отметил, что все то, что может произойти после либерализации визового режима, должно быть прогнозируемым и контролируемым, а для этого необходимо определенное время, нужно провести соответствующую работу внутри страны.

"Сейчас есть также опыт либерализации визового режима с другими странами, в том числе с Грузией, и ЕС учитывает все опасности", - сказал аналитик.

Таким образом, ясно, что либерализации визового режима с ЕС Армении придется ждать долго. Из страны наблюдается серьезный отток населения. Пока двери Европы на замке, большинство мигрантов оседают в России и других странах постсоветского пространства. Но отмена виз с ЕС перенаправит этот поток на Запад, чему в Европе вовсе не рады. И далеко не все уехавшие армяне пожелают вернуться обратно. Как это было с Грузией, например.

Именно это, думается, хотел сказать армянскому изданию Конрад Заштовт.

Отметим, что численность постоянного населения Армении по данным на 1 апреля 2019 года составила 2 962.1 тыс. человек. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года население республики снизилось на 7,8 тыс. человек. Именно столько человек покинули Армению за указанный период.

Султан Керим