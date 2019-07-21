На днях в СМИ попали данные о военной помощи США Азербайджану и Армении, которые вызвали шок у армянской стороны. Успокоенные существующей почти три десятилетия пресловутой 907-й поправкой, наши соседи считали, что полностью контролируют ситуацию. Но опубликованные данные показали, что Еревану пора потребовать у своего лобби отчет.

Данные о военной помощи США Азербайджану ранее опубликовал в своей статье аналитик института армяноведения университета Южной Калифорнии Эмиль Санамян. По его сведениям, в 2018 и 2019 фискальных годах общий объем американской помощи Баку в военной и правоохранительной сферах составил свыше 102 миллионов долларов. "В 2018 году Баку получил 59,6 миллиона долларов, в этом году планируется выделить почти 43 миллиона", - поразил армянских читателей Санамян.

Деньги выделяются по линии программы Section 333 Authority to Build Capacity, которая предполагает материальную помощь и различные тренировки по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, улучшение военных инфраструктур прикаспийского побережья Азербайджана и усовершенствование работы военной разведки.

Как же так, недоумевают в Армении, ведь существует 907-я поправка, являющаяся надежным заслоном для финансовой помощи. Неужели все было напрасно?

Комментируя журналистам раскрывшиеся неприятные факты, политолог Сурен Саркисян пошел по самому простому пути - увидел причину в сильном азербайджанском лоббинге. Мол, азербайджанская сторона не жалеет денег и так далее. Хотя не армянам говорить о лоббинге. У армянства в том же Конгрессе США обширное лобби, состоящее не из рядовых конгрессменов и сенаторов, а из руководителей ведущих комиссий и подкомиссий. Армяне, единственные среди многочисленных народов США, имеют в Конгрессе свой кокус и обладают правом устраивать в стенах законодательного органа мировой державы свои антиазербайджанские и антитурецкие сборища.

Другое дело, что, несмотря на все успехи в Конгрессе, армяне уже многие годы никак не могут подобраться к администрации США, к Белому дому и Госдепартаменту. Сочувствующие или прежде подрабатывавшие на "армянском вопросе" деятели, попадая наверх, начисто забывают о своих обещаниях и прежних взглядах.

По всему видно, что дело не в лоббинге, а в стратегических национальных интересах, в которые Азербайджан вписывается куда гармоничнее, чем Армения. И напрасно армянские эксперты пытаются подсчитывать расходы Азербайджана на лоббирование. Гораздо полезнее было бы подсчитать, сколько миллионов уходит ежегодно из диаспоры на армянский лоббинг, дающий лишь позиционные "победы". Так, недавно лоббистам после большого перерыва и долгих уговоров удалось выбить дополнительные сорок миллионов для Армении. Удалось также протолкнуть некую поправку к законодательной инициативе лобби относительно установки на линии соприкосновения ВС Азербайджана и Армении в Карабахе механизма наблюдения за режимом прекращения огня. Сейчас лобби мобилизуется на борьбу за ужесточение контроля за выполнением 907-й поправки. Вокруг этого вопроса, особенно после публикации Эмиля Санамяна, развернулась бурная деятельность.

Согласно Санамяну, в 2018 фискальном году Армения получила 3,2 миллиона долларов, которые были направлены на реализацию программы International Narcotics Control and Law Enforcement. Проект нацелен на борьбу с незаконными оборотом наркотиков и организованной преступностью. В 2019 и 2020 гг. Армения получит еще меньше - 2,8 миллиона и 2,1 миллиона долларов соответственно.

Продолжая анализировать такое явное несоответствие политолог Саркисян приходит к мысли, что Азербайджан активно взялся за содействие американским интересам в самых разных направлениях. "Баку играет ключевую логистическую роль при транзите американских грузов в Афганистан, он также является важным партнером США в регионе в контексте американо-иранского противостояния. Считать при этом, что Азербайджан в какой-то момент станет плацдармом для агрессивных действий США против ИРИ, не приходится. Американцы понимают ту линию, за которую Баку не может перейти", - завил он СМИ.

Что же делать в такой ситуации Армении? Что она может сделать сегодня, Саркисян утверждать не берется, но он уверен, что армянская сторона должна была раньше последовательно работать с американцами с целью обеспечения хотя бы паритета. Но время упущено, и сегодня сложилась ситуация, при которой США проявляют максимальный прагматизм в вопросах взаимодействия с другими странами, горестно констатирует политолог Саркисян. Надо было быть более активными в региональной борьбе с терроризмом, во взаимодействии с США в Афганистане и не беспокоиться о том, что скажет на это Москва.

Но Армения не настолько независима и суверенна, чтобы исходить в тех или иных вопросах только из своих интересов. Будь это не так, армянские военные не отправились бы в Сирию, вонзив здоровенную занозу в свои и без того не обнадеживающие отношения с США. Это не было шагом в интересах Армении. И таких необдуманных шагов у нее множество.

Зульфугар Ибрагимов