17 сентября в Нью-Йорке начинает работу очередная, 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

В Армении этого события ожидают так, будто страны-члены соберутся только для того, чтобы обсуждать и решать насущные проблемы армянского государства.

К сессии Ереван готовится со всей серьезностью. Уже запущена провокация - в качестве дополнения к письму представителя Армении в ООН распространен некий документ сепаратистского режима, управляющего в оккупированном Карабахе. В качестве отдельного документа данная бумажка, конечно, не могла бы получить ход, но как приложение к очередной кляузе постпреда Армении она не привлекла к себе внимания, автоматически получив статус официального документа.

О чем говорится в письме армянского постпреда и приложенной к ней бумажке, думается, понятно всем. Азербайджанская сторона уже приняла меры. Постоянное представительство нашей страны при ООН направило письмо протеста на имя Генерального секретаря ООН, которое на днях будет опубликовано в качестве официального документа Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.

Однако участие Армении в очередной сессии ГА занимает умы политических мужей на Баграмяна 26 вовсе не только как удобная возможность для провокаций. От поездки премьер-министра Никола Пашиняна в Нью-Йорк в Ереване ожидают большего.

"Встречи с Трампом и Помпео - у нас в повестке были всегда", - заявил накануне после заседания правительства журналистам министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян.

О том, что армянская дипломатия напряженно работает над встречей президента США и премьера Армении общественность узнала пару недель назад, когда Мнацаканян заявил, что организация встречи находится на повестке дня. Глава армянского МИД попытался уверить журналистов, что в период правления Пашиняна диалог между Арменией и США поднялся на небывалый уровень. А то, что на высоком уровне представителей РА не принимают и не воспринимают, это просто потому, что "в США действует специфичная система с довольно сложной структурой".

Глава МИД, дипломат со стажем мог бы подойти к вопросу более профессионально и объяснить встревоженному обществу и прессе, что встреча с президентом, главой Госдепа или советником по нацбезопасности Штатов не может быть организована спонтанно, в ходе частных или рабочих поездок официальных лиц Армении в США по собственному усмотрению. Проще говоря, за исключением участия Пашиняна в сессии ООН в прошлом году, все остальные визиты осуществлялись по инициативе армянской стороны, то есть без официального приглашения.

Похожая кампания развернулась в Армении в 2018 году так же незадолго до сессии Генассамблеи. Армянский МИД и правительство осень самоуверенно анонсировало встречу Никола Пашиняна с Дональдом Трампом в ходе пребывания "революционного" премьера в Нью-Йорке. Это был очень неосторожный шаг, за которым последовал дипломатический конфуз. Ту же ошибку совершает Ереван сегодня, создавая у СМИ впечатление, будто вопрос встречи в верхах почти что решен.

Очень спорным можно назвать и утверждение Мнацаканяна о якобы активизации диалога между Ереваном и Вашингтоном в последние полтора года, то есть после апрельского переворота. Да, представители новых властей активно ездят за океан по своей инициативе, тусуются там, встречаются с диаспорой и лобби, но это никак нельзя назвать диалогом между государствами.

Мнацаканян предлагает журналистам "оценить все встречи, которые состоялись в течение этого года с руководством Белого дома и представителями Госдепа". А разве есть что оценивать? Например, можно ли назвать "встречей с руководством Белого дома" жалкую и даже постыдную попытку Никола Пашиняна засветиться на фото рядом с четой Трамп во время саммита НАТО в Брюсселе? Никол повел себя очень несолидно, поставив Армению в неловкое положение и заставив собственных граждан краснеть за него.

Для чего новые власти Армении с таким упорством добиваются встречи с главой крупнейшей и сильнейшей мировой державы - это самое интересное в данной ситуации. У Еревана с Вашингтоном нет никаких точек соприкосновения, никаких общих дел и интересов. Что Никол Пашиняна собирается предложить президенту США? Наверное, хочет поразить Трампа "уникальным революционным опытом", завоевать его сердце рассказами о "торжестве демократии". Только вот в чем вопрос: если по горячим следам год назад всем этим Белый дома заинтересовать не удалось, стоит ли на что-то рассчитывать сегодня, когда Пашинян растерял имиджевые наработки и политические очки? Конечно же, нет. Потому что Никол не сделал главного, чего ожидал от него Запад - не распрощался с российским фактором в своей внешней политике.

Дипломатический провал прошлого года и последовавшие за этим однозначные указания, озвученные советником Трампа по нацбезопасности Болтоном в Ереване, были четким сигналом, который в Армении постарались не услышать. А напрасно.

Зульфугар Ибрагимов