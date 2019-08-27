"Угрозу региону Южного Кавказа представляет не какая-то страна в отдельности, а факт неурегулированного нагорно-карабахского конфликта, инициаторы которого давно всем хорошо известны".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский политический аналитик Олег Кузнецов, комментируя заявления главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна об угрозе, которую якобы представляют для безопасности региона намерения Азербайджана освободить свои оккупированные территории.

Как отметил наш собеседник, Мнацаканян прав относительно угрозы, однако Азербайджан представляет собой реальную угрозу не Армении как таковой и не армянскому народу в целом, а армянскому политическому истеблишменту, к которому относится глава МИД.

"Именно поэтому он и говорит об этом в таких общих формах, чтобы не конкретизировать тех, на кого эта угроза распространяется реально. А она, вне всякого сомнения, распространяется на хунту бывших полевых командиров незаконных вооруженных формирований армянских сепаратистов Нагорного Карабаха и их преемников во власти в Армении. Правда, последние сегодня всеми силами пытаются дистанцироваться от первых, с присущим армянам маниакальным упорством выставляя в качестве их представителя так называемый "Арцах", но сути темы это не меняет, так как знак равенства между армянскими оккупационными властями и самопровозглашенным образованием в Карабахе уже давно поставлен. Угрозу региону Южного Кавказа представляет не какая-то страна в отдельности, а факт неурегулированного нагорно-карабахского конфликта, инициаторы которого давно всем хорошо известны. Я имею в виду здесь не только Ереван, но и те внешнеполитические силы, которые являлись в конце 1980-х гг. идеологами, подстрекателями и спонсорами армяно-азербайджанской войны, тех, кто снял по ее итогам жирную пенку прибылей", - подчеркнул российский аналитик.

Комментируя призывы армянского министра к Баку вести прямые переговоры с сепаратистским режимом, Кузнецов заметил, что господин Мнацаканян таким заявлением демонстрирует крайне странную позицию. Поясняя свою мысль, российский аналитик отметил, что для реализации продвигаемого Ереваном сценария переговоров, Армения для начала обязана признать "государственный суверенитет" самопровозглашенного образования, установить дипломатические отношения с ним и заключить с Карабахом военно-политический союз, чтобы иметь хоть какие-то основания содержать там свои войска. Проще говоря, сначала надо сделать куклу, а уже потом сажать ее за стол переговоров. Но куклы или болвана пока нет. Зато в реальности есть гражданская администрация оккупированных территорий, с которыми никто разговаривать не будет, заметил наш собеседник.

"Глава внешнеполитического ведомства, если он, конечно, не полный дилетант в вопросах дипломатии, все перечисленные мной выше аспекты должен прекрасно понимать, и я более чем уверен в том, что они их понимает. Равно как и то, что официальный Ереван никогда не пойдет на эти шаги. Карабах для Армении сегодня - как чемодан без ручки: бросить жалко, а тащить далее все сложнее и проблематичнее. Поэтому армянским политикам только и остается, что заниматься декламацией политических деклараций, подбадривая ими самих себя", - резюмировал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева