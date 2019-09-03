Премьер-министр Армении дал интервью армянскому франкоязычному журналу Nouvelle d'Arménie. Никол Пашинян поделился с изданием взглядом на ряд проблем, в очередной раз продемонстрировав непонимание их сути и политический дилетантизм.

Об этом не говорится, но интервью, по всей видимости, было приурочено к так называемому "дню независимости" самопровозглашенного образования, созданного Арменией на оккупированных ею землях Азербайджана, и может рассматриваться как подарок Никола сепаратистам.

Впрочем, говорить армянскому премьеру по сути больше не о чем. Минули те времена, когда он заполнял беседы с журналистами прожектами и гимнами "бархатной революции". Через полгода после дачи обещаний, их невыполнение еще не выглядело позором, но через полтора каждое слово о блистательном будущем становится токсичным.

Находясь на пороге потери власти, Никол сегодня, наконец, осознал, что пока не разрешен карабахский конфликт, о безопасности и процветании Армении говорить не приходится. Но на то, каким путем он предлагает урегулирование проблемы, стоит обратить внимание.

Выступая на днях перед дипломатами, Пашинян впервые выдвинул в качестве "смертельного оружия" армян против Азербайджана так называемый панарменизм. Никол давно примеряет тиару лидера всея армянства, продвигая мысль о необходимости сплоченности армян всего мира под единым началом. Удачу апрельского переворота он считает лучшим аргументом в свою пользу. То есть, если ему удалось возглавить пару сотен тысяч граждан Армении, то с одиннадцатью миллионами (именно столько, как утверждается, армян в мире) справиться будет уже не проблема. И тогда противник, считает он, поймет, что "Армения настолько сплочена, что бороться против нее бессмысленно".

Последние слова адресованы скорее внутриполитическим противникам, чем нам с вами. Протестные силы обещают Пашиняну горячую осень, и сегодня одна из главных задач - указать на опасность такого развития событий для интересов Армении в карабахском вопросе. В целом, видение путей урегулирования конфликта у Никола настолько запутано и туманно, что он и сам не сумел его толком объяснить.

Отвечая на вопросы франко-армянского издания, Никол не преминул бросить очередной камень в российский огород и призвал Армению избавиться от своих многовековых комплексов".

"Мы суверенные партнеры, и если они имеют право в нас сомневаться, то и мы настолько же правомочны сомневаться в них", - сказал Пашинян и для пущей значимости сказанного задался любимым армянским вопросом: "факт продажи Россией вооружения Азербайджану является ли поводом для сомнений или нет"?

Этот риторический вопрос звучит из Еревана уже давно. Прежнему режиму на него из Москвы отвечали, как правило в том смысле, что Россия продавала и будет продавать оружие такому платежеспособному и надежному партнеру, как Азербайджан, несмотря на вопли из Армении. Правительству Пашиняна же на него не отвечают в принципе. Пропускают мимо ушей. Все уже сказано и никаких изменений в этом вопросе не предвидится, несмотря на все обиды армянских властей, которые Никол в интервью не скрывал.

Но еще интереснее прозвучали его пояснения, почему, болтая о балансе, Ереван все равно склоняется в сторону Москвы. Оказывается, дело не в том, что уже более двухсот лет Россия использует армянство для продвижения своих интересов в регионе. Дело не в полной зависимости российского детища - Армении от создавшей это искусственное государство державы. Нет, склонность Еревана к Москве носит, согласно Пашиняну, чисто гуманитарный, так сказать, культурологический характер.

"Исторически мы всегда считали Россию такой силой, которая внедрила европейские ценности в нашем регионе", - сказал премьер и не удержался от традиционного финта агитпропа, указав, что все эти ценности "мы создавали вместе". И даже больше - армянская мысль "имела безмерное воздействие на нынешнюю европейскую реальность".

Так что кто, кому и чем обязан, это еще вопрос, хочет сказать Пашинян. Ну и что, что Россия в свое время подарила армянам государственность за счет чужих земель? Зато армяне "подарили" всему миру, в том числе русским, культуру... Вот так вот, и никак иначе.

Nouvelle d'Arménie пришлось услышать немало любопытного из уст Никола Пашиняна. Интервью украсила масса свежевыжатых мыслей относительно Армении и региона, до которых не додумалась вся армия армянского агитпропа.

Удалось ли премьер-министру поднять настроение своей пастве, будет видно позднее, когда пойдут комментарии местных экспертов и общественных деятелей. Как бы там ни было, стоит признать, что подарок Никола Пашиняна сепаратистам оказался очень неудачным.

Зульфугар Ибрагимов