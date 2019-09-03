В Армении в октябре ждали Владимира Путина. Но не исключено, что глава России в Ереване не появится.

Дело в том, что в октябре в Армении должен пройти саммит ЕАЭС с участием глав государств-членов. Между тем, в армянских СМИ появились сведения о том, что он может быть перенесен в Москву. А причиной, как сообщает газета "Паст" со ссылкой на свои источники, послужит отказ Еревана обеспечить российскому лидеру "полноценные условия безопасности для посещения уголовно-исполнительного учреждения".

О целях посещения пенитенциарного учреждения Путиным двух мнений быть не может. Если информация соответствует действительности, речь идет о встрече с находящимся под арестом Робертом Кочаряном, которого президент РФ на днях поздравил с юбилеем.

Как пишет "Паст", до визитов высокопоставленных должностных лиц их службы безопасности, протокола и другие долгое время работают с соответствующими структурами страны посещения.

"Согласно нашим сведениям, в связи с визитом Владимира Путина в Армению в рамках саммита ЕАЭС, который должен состояться в Ереване, упомянутые службы президента России среди прочих вопросов подняли также задачу обеспечения полноценных условий безопасности для посещения последним уголовно-исполнительного учреждения. Однако, согласно нашему источнику, власти Армении им отказали", - пишет издание, отмечая, что в ответ на это представители Администрации президента России для урегулирования данного вопроса дали срок до 10 сентября, угрожая в противном случае перенести саммит в Москву.

Напомним, что в ходе одной из встреч с Пашиняном в Москве в прошлом году, как сообщали СМИ, Владимир Путин намекнул армянскому премьеру, что Кочарян - его друг и с ним следует быть поаккуратнее. Но Никол решил идти ва-банк и продемонстрировать свою независимость. Следствием такой "независимости" стало продолжающееся по сей день негласное противостояние с Москвой.

Разрешить президенту России посетить Кочаряна будет означать для Пашиняна мгновенную политическую смерть. Не разрешить - та же смерть, только отложенная по времени. Выбор небольшой: между ужасным концом и бесконечным ужасом. Посмотрим, что предпочтет Пашинян. До 10 сентября еще есть время.

Зульфугар Ибрагимов