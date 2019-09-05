Многие, наверняка, помнят истерику, устроенную на Западе в связи с намерением президента Турции встретиться с турецкими общинами в ряде стран. В этом намерении турецкого лидера усматривали всевозможные нарушения и чуть ли не вмешательство во внутренние дела.

Сегодня в США, точнее в захваченном армянами Лос-Анджелесе идет активная подготовка к встрече премьера Армении Никола Пашиняна и его выступлению на главной площади города перед диаспорой. Никаких истерик о недопустимости проведения митингов на территории какой-то страны главой другого государства почему-то не слышно. Между тем, как сообщает "Грапарак", в Лос-Анджелесе к приезду Пашиняна готовятся вовсю.

По информации газеты, в преддверии предстоящего 22 сентября визита премьер-министра Никола Пашиняна в США местные структуры и организации Лос-Анджелеса не жалеют усилий и энергии, чтобы сделать этот визит максимально впечатляющим. По инициативе консула Армении в Лос-Анджелесе Армена Байбуртяна создана комиссия, в которую входят представители крупных местных организаций из 3 традиционных партий - АРФ "Дашнакцутюн", "Гнчакян" и "Рамкавар", благотворительных союзов и местного предводительства.

Основное мероприятие предусматривается на так называемой территории "Гранд парк" - перед мэрией Лос-Анджелеса. Здесь состоится встреча Никола Пашиняна с представителями общественности Лос-Анджелеса, на которой будут присутствовать 20-30 тысяч человек. Запланированы также несколько коротких встреч-мероприятий, учитывая, что Никол Пашинян проведет в Лос-Анджелесе только один день, отмечает газета.

О чем говорит такая активная подготовка к визиту? Думается, не о большом интересе к личности Пашиняна, а скорее о непопулярности премьера Армении среди диаспоры. Желающий называться лидером всея армянства Никол на самом деле не уверен, что, приехав в Калифорнию, устроит своим светлым ликом ажиотаж на улицах и сможет собрать на, что уж там, незаконную тусовку к мэрии достаточное для поддержания имиджа количество людей. Поэтому нужен оргкомитет, участие дипломатов и армянских организаций, которые обеспечат массовку и сделают визит, как пишет армянское издание, впечатляющим.

О намерении устроить митинг Пашинян объявил на своей странице в Facebook в середине августа. В прошлом году, отправляясь на сессию ООН, он не принял мер заранее и его встреча с диаспорой не состоялась "из-за графика и других обстоятельств". Под другими обстоятельствами надо понимать отсутствие интереса и большого желания лицезреть гостя из Армении. Поэтому в этот раз Никол решил не повторять прошлогодней ошибки и принять необходимые меры.

"Я давно хотел встретиться с нашими соотечественниками, проживающими в Лос-Анджелесе, в самом армянском городе. В прошлом году устроить эту встречу, когда я был в Нью-Йорке, не получилось из-за графика и других обстоятельств. Думаю, мы устроим мощное и теплое армянское собрание в городе, который многие по праву называют столицей диаспоры", - заявил в соцсети армянский премьер.

Пашинян выразил надежду, что в Штатах будет обсуждена та же повестка, о которой он говорил недавно в оккупированном Карабахе. То есть американским армянам он будет рассказывать о "миацуме"? Заметим, что антиазербайджанские лозунги и открытые претензии на земли Азербайджана, которые, несомненно, прозвучат на этом митинге из уст главы Армении, - это почти что дипломатический скандал. Одно дело, когда истерит диаспора или лобби, другое, когда сам лидер Армении на митинге на территории третьего государства заявляет, что "Карабах - это Армения, и точка". Насколько бы ни был заселен армянами Лос-Анджелес, это все равно американский город, административная единица Соединенных Штатов.

Популист-Пашинян вряд ли осознает такие дипломатические тонкости. Это слишком сложно для него. Его цель даже не завоевать популярность среди диаспоры, а суметь продемонстрировать ее аудитории в Армении посредством соцсетей, иметь возможность заявить о себе как о лидере армян мира. Мол, вот он я, перед многотысячной толпой, в самом сердце Лос-Анджелеса. И не важно, что многотысячная толпа собрана по принципу первомайских демонстраций советских времен. Главное, чтобы визит выглядел впечатляющим для граждан Армении, которые за последние месяцы все чаще отказывают премьер-министру во взаимности.

Собирать толпы в Ереване Николу уже давно не удается. Народ собирается разве что на акции протеста против действий и политики его власти. Вся надежда на Лос-Анджелес.

Кстати, супруга Пашиняна Анна Акопян опередила мужа и в апреле этого года уже встретилась с мэром Лос-Анджелеса Эриком Гарсетти. "С радостью отмечаю, что после "бархатной революции" в Армении ко многим армянам Америки вернулся энтузиазм, чтобы принять более активное участие в стабильном и демократическом развитии своей родины", - заявила Акопян на этой встрече.

Но "боевая подруга" Никола сказала неправду. Для возбуждения энтузиазма и интереса богатой армянской диаспоры одних рассказов о "бархатной революции" недостаточно. Премьер-министру Армении необходимо представить свою страну в хоть сколько-нибудь привлекательном свете. А это куда сложнее, чем вопить о "миацуме".

Зульфугар Ибрагимов