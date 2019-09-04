"Стратегические" российско-армянские отношения ускоренно идут под откос.

Как пишет "Голос Армении", руководитель общественной организации "Союз информированных граждан" Даниел Ионнисян угрожает президенту России тюремной камерой. На своей странице в Фейсбук он написал: "Если Владимир Путин хочет встретиться с Робертом Кочаряном в тюрьме, пусть остерегается, чтобы за ним не закрыли дверь".

Кто закроет эту дверь за Путиным, Ионнисян, конечно, не уточняет. Но сделать это могут только армянские власти, ибо этой самой дверью распоряжаются именно и только они. Стало быть, угрожает Иоаннисян от имени власти, которая периодически констатирует "блестящие армяно-российские отношения", делает вывод "ГА".

На заявление Ионнисяна никакой реакции от властей не последовало, хотя Даниел - человек "заслуженный". Не будь этого, Никол Пашинян не доверил бы ему мониторинг незаконных "выборов" в оккупированном Карабахе от Армении.

Отсутствие попыток властей дистанцироваться от слов Ионнисяна говорит о том, что сказанное им согласовано или, как минимум, не противоречит собственной позиции правящей команды.

Грубый выпад сподвижника Никола Пашиняна против президента России - следствие информации, распространенной накануне газетой "Паст" в связи с ожидающимся (или ожидавшимся уже) визитом в Ереван Владимира Путина и саммитом ЕАЭС.

Как пишет "Паст", до визитов высокопоставленных должностных лиц их службы безопасности, протокола и другие долгое время работают с соответствующими структурами страны посещения.

"Согласно нашим сведениям, в связи с визитом Владимира Путина в Армению в рамках саммита ЕАЭС, который должен состояться в Ереване, упомянутые службы президента России среди прочих вопросов подняли также задачу обеспечения полноценных условий безопасности для посещения последним уголовно-исполнительного учреждения. Однако, согласно нашему источнику, власти Армении им отказали", - пишет издание, отмечая, что в ответ на это представители Администрации президента России для урегулирования данного вопроса дали срок до 10 сентября, угрожая в противном случае перенести саммит в Москву.

По общему мнению армянских аналитиков, речь идет о встрече с находящимся под арестом экс-президентом Робертом Кочаряном, которого российский лидер называет своим личным другом.

Кстати, Конституционный суд Армении сегодня счел неконституционным содержание Кочаряна под арестом. Об этом говорится в решении суда, оглашенном председателем КС Грайром Товмасяном.

Зульфугар Ибрагимов