Приедет ли в Армению президент России? Это главный вопрос на сегодня, стоящий на повестке Армении. Все прочие вопросы так или иначе стягиваются к этому пункту повестки. И судьба саммита ЕАЭС в Ереване, и неожиданное решение суда по Кочаряну, и политубежище для нациста Шишкина, и комментарий Захаровой по заявлениям Пашиняна. Все это так или иначе варится в одном котле, и главным ингредиентом тут является собственно сам визит первого лица России.

По мнению армянских аналитиков, власти Армении делают все, чтобы Путин не приехал, а саммит ЕАЭС был перенесен в другую страну. Будто нарочно именно в преддверии вероятного визита дается политическое убежище российскому диссиденту, вопрос которого, согласно армянским законам, должен был решиться еще в апреле, но затягивался. Власти словно специально держали Виталия Шишкина про запас.

И уж, конечно, ни в какие логические рамки не укладывается заявление соратника Никола Пашиняна, активиста Даниела Иоаннисяна с угрозами в адрес президента России захлопнуть за ним дверь камеры на случай его встречи с арестованным Кочаряном.

Некоторые силы внутри власти не жалеют усилий и энергии для того, чтобы окончательно испортить отношения с Россией. Об этом написал на своей странице в Facebook глава партии "Единая Армения" Артур Казинян, передает News.am.

Он, в частности, отметил:

"Накануне визита президента России в Армению власти страны всеми возможными средствами демонстрируют свою антипатию в отношении Москвы, ярким свидетельством чего являются мысли касательно России, изложенные Пашиняном во французской прессе, предоставление статуса беженца российскому фашисту, находящемуся в розыске, уж не говорю об антироссийских действиях властей Армении, имевших место до сих пор.

Существует большая опасность того, что ежедневно углубляющийся конфликт между Россией и радикальными глобалистами, который имел серьезные последствия для Украины и Грузии, может переместиться в Армению", - написал Казинян.

Высказался в Facebook и бывший вице-спикер Национального Собрания Армении Эдуард Шармазанов.

"Когда какой-то соросовец выступает с наглым и вредящим нашим государственным интересам заявлением, я не удивляюсь. Я удивляюсь, когда занимающий должность премьер-министра человек, утверждающий, что российско-армянские отношения являются блестящими, молчит и не замечает эти заявления. Не только он молчит, но и вся его команда", - цитирует verelq.am.

Совершенно исключено, что все вышеуказанное является случайным стечением обстоятельств. Тут наблюдается система, заранее спланированная операция. И остается открытым только один вопрос: почему Никол Пашинян пошел на обострение с Россией именно сейчас и кто за этим стоит?

Зульфугар Ибрагимов