Состоявшаяся на днях встреча Никола Пашиняна с верхушкой экстремистской группировки "Сасна црер", именующей себя "панармянской" политической партией, вызвала неоднозначную реакцию в политических и экспертных кругах Армении. Еще год назад, когда террористы были амнистированы новоиспеченным премьер-министром, это стало неприятным сюрпризом для армянского общества. А сегодня, в период внутриполитической напряженности, растущей прямопропорционально падению рейтинга Пашиняна, встреча главы правительства с Жирайром Сефиляном и Гарегином Чугасзяном воспринимается не иначе как поиск Николом оружия для удовлетворения своих интересов.

По мнению, например, армянского эксперта Артура Мартиросяна, экстремисты могут именно сейчас понадобиться Пашиняну в связи со скандалом вокруг амулсарского рудника. Как средство давления на протестные массы. То есть, саснацреровцы могут стать исполнителями пикантных поручений "народного" премьера. Анализируя ситуацию, эксперт предполагает, что в Армении "возможна очередная временная полуавторитарная мерзость".

Встреча с саснацреровцами не вызвала одобрения ни у его сторонников, ни у противников. Случившееся в июле 2016 года в Ереване помнят до сих пор. Кровопролитие, взятие заложников, крушение всех представлений о безопасности. И потому сегодня многие задаются вопросом: для каких целей Никол Пашинян приберег для себя "Сасна црер"?

С аналогичными вопросами мы обратились к известному российскому политическому аналитику, исследователю темы армянского нацизма и армянского терроризма Олегу Кузнецову.

- Можно ли предположить, что, амнистируя террористов, Пашинян предвидел свой сегодняшний кризис как политика и выбрал "Сасна црер" в качестве тыла?

- Я всегда говорил и продолжаю говорить, что Пашинян - популист, и поэтому он всегда озвучивает те идеи, которые востребованы руководимой им толпой здесь и сейчас. Поэтому у него имеется очень хорошо организованное ситуационное планирование и даже понимание тактической перспективы, но стратегического планирования от него ожидать не приходится. И к тому же масштаб Армении не тот, чтобы говорить о стратегическом планировании, по крайней мере, в понимании человека, привыкшего к российским масштабам. Армения как государство эквивалентно среднестатистической области России, поэтому говорить о том, что ее властям присуще как таковое умение мыслить стратегически, я в принципе не могу.

Пашинян амнистировал террористов из "Сасна црер", решая задачи по принципу "здесь и сейчас". Когда он схлестнулся всерьез с "карабахским кланом" за власть в Армении, он должен был соответствовать ее реалиям. Ни для кого не секрет, что каждая серьезная сила в Армении, как это повелось со времен создания "Дашнакцутюна", всегда имела политическое и военное крыло. Когда Пашинян своими иностранными спонсорами выставлялся в качестве альтернативы бывшей власти, то им была придумана и силовая поддержка в лице "Сасна црер". Власть Республиканской партии Армении, то есть "карабахского клана", опиралась во внутренней политике на подконтрольный ей Союз еркрапа (добровольцев), который по сути мало чем отличался от штурмовых отрядов нацистской партии в гитлеровской Германии.

Когда Пашинян пришел к власти в Армении, он амнистировал террористов "Сасна црер" как организованную вооруженную силу, противостоящую Союзу еркрапа. Наличие у двух противостоящих друг другу в Армении политических группировок незаконных вооруженных формирований обеспечило мирный характер парламентских выборов в декабре прошлого года, что дало Пашиняну и его сторонникам право легитимизации власти после государственного переворота.

Отсюда совершенно конкретный вывод: "Сасна црер" - это цепные псы нынешнего политического режима в Армении, как некогда ими были еркрапа. Поэтому встреча Пашиянна с их лидерами была вполне ожидаемой и не вызывающей лично у меня удивления. Особенно если учитывать жизненный путь господина Сефиляна - от американского "зеленого берета" и правой руки Монте Мелконяна до организатора попытки государственного переворота в Армении в 2006 году. Тут вопрос не в банкротстве политической линии Пашиняна и исчерпании им лимита доверия армянского общества, а в традиционной организации власти в Армении, всегда основанной на насилии организованного меньшинства над неорганизованным большинством. Политика и террор в Армении всегда идут рука об руку, и об этом сами армяне знают лучше всех. Поэтому "Сасна црер" - это не попутчики Пашиняна, а его вооруженная поддержка на случай криминального противостояния с "карабахским кланом", поэтому она заранее была легитимизирована (то есть узаконена) или институализирована (то есть включена в армянский политический класс) заранее, на случай потенциально неизбежного конфликта интересов.

- Для чего Пашиняну саснацреровцы, по-вашему? Что конкретно они могут для него сделать?

- Очень многое - от исполнения функций личных телохранителей до физического устранения политических оппонентов. Два года назад они уже пролили кровь своих соотечественников, пытаясь свергнуть "карабахский клан", поэтому нет гарантий того, что они, уже будучи при власти, не совершат аналогичное действие в момент внутриполитического кризиса, защищая Пашиняна. "Сасна црер" сегодня в Армении, простите за грубость, - это намордник для "еркрапа", у которых не хватило духу их перестрелять три года назад. Мы сегодня видим в Армении историческую аллюзию на ситуацию в нацистской Германии, когда отряды СС подчинили себе отряды СА. Параллели есть, но новизны нет.

- Как могут быть восприняты в России такие "союзники" Армении?

- Власти России прекрасно знают о том, что в Армении создано откровенно нацистское государство, но из-за геополитической конъюнктуры не спешат признавать очевидное. Для Кремля нацистское государство в союзниках гораздо приятнее демократического государства в противниках, но хуже этого есть другой вариант - нацистское государство в противниках. Армения сегодня стоит или приближается к грани если не гражданской войны, то резни в ее политическом классе. Элиты ереванских и карабахских армян сегодня мобилизуют все наличные ресурсы для окончательного решения вопроса "кто в доме хозяин?", поэтому встреча Пашиняна с лидерами "Сасна црер" является закономерной и логичной. А Кремль в эту свару не ввяжется из-за боязни вообще оказаться не у дел. Мнение Москвы в случае активного передела власти в Армении будет просто проигнорировано.

Зульфугар Ибрагимов