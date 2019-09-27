Выступая на сессии Генассамблеи ООН, премьер-министр РА Никол Пашинян пафосно и подобострастно высказался в адрес России, отдав ей ключевую и жизненно важную роль в вопросах, касающихся Армении.

"Россия - наш ключевой стратегический партнер и союзник", - заявил он.

С Евросоюзом у Армении тоже "сложились стратегически важная повестка и партнерство", но это так, между прочим, на вторых ролях.

В принципе, Россия, в определенном смысле, - действительно единственный союзник Армении. Точнее даже было бы сказать - покровитель. Союзнические отношения предполагают взаимные встречные действия, в то время как Армения ничего не способна дать державе и как союзник ей не нужна.

Так вот, при том, что разговоры о стратегическом союзничестве с Москвой велись всегда, на эти слова Пашиняна армянские медиа обратили особое внимание. То ли не ожидали от него таких определений, то ли почуяли неискренность. В последнем можно не сомневаться. Пашинян всегда был противником российского присутствия в Армении, верным всегдашнему политическому курсу Еревана он оказался только после прихода к власти, поняв, что, во-первых, кишка тонка тягаться с Москвой, и, во-вторых, никто с Запада в этом опасном противостоянии Армению не словом, а делом не поддержит. Осознав это, Никол стал чуть ли не самым пророссийским правителем Армении. Но это вовсе не значит, что в Москве забыли о его прежних выкрутасах и заявлениях. А он сам делает все, чтобы в его объяснения в любви могучему соседу верилось все меньше.

Газета "Жоховурд" ранее сообщала, что президент России Владимир Путин примет участие в предстоящем заседании в Ереване. Причем, как отмечает издание, Пашинян всеми силами пытался добиться, чтобы именно Путин приехал, а не Медведев, например.

В ответ на такое рвение Москва сделала шаг - президент РФ приедет в Ереван, но, по сведениям "Жоховурд", только на три часа.

Президент России прибудет в Ереван 1 октября в 13:00 и в 16:00 вернется обратно. После напряженной работы по подготовке к ереванскому заседанию ЕАЭС повестка, по сведениям издания, в корне была изменена. Заседание было намечено на раннее утро, но программа изменилась в связи с прибытием президента Путина в 13:00.

Это значит, что встретиться и основательно обсудить с российским лидером все проблемы у Пашиняна не получится. А ведь армянский премьер надеялся обсудить с Владимиром Путиным самый главный на данный момент вопрос - вопрос российского газа, тарифы на который для Армении, по слухам, скоро взлетят. Такая ситуация может быть чревата для армянских властей усилением напряженности. Еще на памяти "электромайдан", когда незначительное повышение платы за электроэнергию привело к продлившимся несколько месяцев беспорядкам.

На днях армянские СМИ сообщили, что тарифы в ближайшее время поднимутся на 30 процентов. Однако сегодня появились новые данные - на столе переговоров находится еще более высокий тариф.

Отметим, что российский газ - это своеобразный "короткий поводок", на котором Россия держит то и дело пытающуюся сбежать от союзника Армению. Некогда армянская сторона надеялась отделаться от зависимости посредством иранского газа, но не получилось. Иран не пошел навстречу и не предложил Еревану более выгодные условия. Кроме того, у иранцев в настоящий момент нет желания противопоставлять себя России и вырывать у нее из-под носа армянский рынок. У двух держав достаточно общих проектов и интересов.

В начале года тарифы на российский газ для Армении уже повысились, хотя для населения они остались прежними. И только по этой причине новым властям удалось предотвратить бунт. Однако специалисты предупреждали - это временно, тарифы и для граждан неминуемо повысятся, потому как дочка "Газпрома" "Газпром-Армения" не станет дальше копить долги и покрывать разницу за свой счет.

Очень не кстати в Армении затеяли возню вокруг другой дочки России - Южно-кавказских железных дорог. Несколько дней назад компания, являющаяся 100-процентной дочкой Российских железных дорог, объявила о намерении отказаться от концессионного соглашения по управлению железными дорогами Армении. Причина - давление со стороны властей Армении и возбужденное против компании уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов.

Такая проблема вовсе не способствует лояльности российской стороны. Никол Пашинян, видимо, рассчитывал, что Москва будет бороться за "новую" Армению с Западом. Но советники (или советчики), как всегда, подвели. Правда в том, что Москве вовсе не надо вступать в баталии за любовь Еревана. Достаточно приподнять цену на энергоносители, и Армения, население которой и без того живет на грани, превратится в кипящий муравейник. "Электромайдан" может показаться детским лепетом по сравнению с этим.

Зульфугар Ибрагимов