В ходе своего выступления на сессии Генеральной ассамблеи ООН премьер-министр Армении Никол Пашинян представил членам Организации объединенных наций ряд формул касательно карабахского конфликта.

Прокомментировать самые бредовые из них Day.Az попросил известного российского политического аналитика, историка и правоведа Олега Кузнецова.

Пашинян заявил, что Карабах якобы имел конституционное право отделиться от Азербайджана так же, как Азербайджан имел право отделиться от СССР

Заявление Пашиняна с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН о том, что в составе СССР Карабах имел конституционное право отделиться от Азербайджанской ССР, какое имел Азербайджан в отношении выхода из состава СССР является наглой самоуверенной ложью в расчете на то, что человеческая память в силу срока давности событий конца 1980-х годов сохранит только события, но предаст забвению их юридическую квалификацию.

Эти его слова, повторюсь еще раз, наглая самоуверенная ложь, которую способен опровергнуть любой юрист старшего поколения, получивший профессиональное юридическое образование во времена СССР, а также любой современный юрист, если он обратится к государственно-конституционному законодательству Советского Союза.

Я не стану изображать сейчас из себя великого знатока советского конституционного права (хотя я подробно изучал вопрос государственного устройства СССР и по учебникам, и по нормативным правовым источникам) и начинать заочную научную дискуссию с Пашиняном только потому, что это придаст его лжи некую весомость. Ложь не может быть предметом дискуссии, она может быть только предметом безоговорочного отрицания.

В СССР были общесоюзные законы о статусе республики в составе Союза ССР, статусе автономной республики и автономной области в составе союзной республики. Согласно закону о статусе автономной области в составе союзной республики, ее государственно-конституционный статус мог быть изменен до уровня автономной республики, не более того, без права выхода из состава союзной республики. Всякий честный и уважающий свою репутацию юрист или историк права подтвердит мои слова.

Именно ради свершения такой трансформации политико-правового статуса Нагорно-Карабахской автономной области в автономную республику в составе Азербайджанской ССР в январе 1990 года в Степанакерт прибыла комиссия Верховного Совета СССР, против членов которой была предпринята серия террористических атак, после чего те предпочли ретироваться в Москву. Никаких конституционных механизмов обретения НКАО государственного суверенитета в условиях правовой системы СССР не существовало. Карабах обрел свой нынешний статус в результате вооруженного мятежа как против СССР, так и против Азербайджана.

Пашинян твердит, что Азербайджану нужен Карабах без армян, только территории, он жаждет мести

Этот тезис речи Пашиняна нуждается в анализе скорее не с позиции политологии или правоведения, а с позиции клинической психиатрии. На лекциях по судебной психиатрии, когда нас учили основным признакам психической невменяемости как основания освобождения от уголовной ответственности, профессора часто говорили о том, что преступник, чтобы оправдать свои деяния в собственных глазах, нередко сознательно или подсознательно приписывает своей жертве собственные комплексы и фобии, заявляя о том, что он совершил преступление, борясь с ними.

Поэтому мне кажется, что Пашинян использует этот прием подмены и бессознательно приписывает азербайджанцам те психологические качества, которые присущи в полной мере его собственному народу. Проще говоря, он обвиняет азербайджанцев в том, чего хотят или боятся сами армяне. А боятся они одного - того, что в результате войны и победы азербайджанской армии с ними поступят точно так же, как они поступали с азербайджанцами во время войны 1988-1994 годов.

Тогда армянам были нужны Карабах и Армения без азербайджанцев, и они их получили, изгнав полмиллиона человек из Армении и еще семьсот тысяч - из Карабаха и прилегающих к нему территорий. Они хотели землю без тюрков, и они ее получили. Этнически стерильная земля Карабаха - это идея и мечта армян. Теперь они, как заявляет Пашинян, ждут мести, но на самом деле - справедливого возмездия за все ранее совершенные армянскими националистами преступления против человечества. И не только в период 1988-1994 годов, но и за более ранние преступления - 1918, 1920-1921 и 1948-1951 годов, память о которых живет непрекращающейся болью в сердцах миллионов азербайджанцев.

Армяне все последние двадцать пять лет помнят о своих преступлениях, живут страхом возмездия и надеждой этого возмездия избежать. И эта пытка страхом неопределенности будущего сопровождает их каждый день. Именно об этом каждодневном страхе своего народа объявил Пашинян публично с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН.

Формула третья: Карабахский конфликт, по мнению Пашиняна, не является территориальным конфликтом

В 2012 году я опубликовал об этом пространную научную статью, которая затем была переведена на английский и турецкий языки и опубликована в Стокгольме и Анкаре. Потом она вошла в сборник моих статей по Нагорному Карабаху, опубликованный в 2014 году в Баку на русском, английском и азербайджанском языках. Если кто не верит на слово, может посмотреть ее текст, переводы и переиздания на моем официальном сайте. С тех пор мои взгляды на этот вопрос не изменились и, как мне кажется, мировое научное сообщество с ними тоже согласно. По крайней мере, я не встречал ни одного критического отклика на этот счет в научной прессе. Более того, я даже не исключаю и такого варианта, что спичрайтеры Пашиняна именно у меня украли эту идею для его речи на Генеральной Ассамблее ООН, не указав ее авторства.

Причина такого заявления очевидна и лежит на поверхности: Пашинян прекрасно понимает, что позиция Армении в вопросе нагорно-карабахского конфликта полностью и безоговорочно противоречит всем нормам международного права, мировое сообщество, за единичными исключениями, считает Армению страной-агрессором, поэтому, действуя в юридической плоскости, добиться какого-либо ее понимания и признания не представляется возможным. Остается единственный вариант - включить политическую демагогию и попытаться перевести вопрос нагорно-карабахского урегулирования из правовой плоскости в плоскость мировоззренческую в расчете на какую-нибудь "христианскую солидарность" со стороны европейских стран и США, или на что-то еще подобное. Пашинян как утопающий хватается за каждую подворачивающуюся под руку соломинку, и вся его речь в Нью-Йорке - это вопль о помощи.

Зульфугар Ибрагимов