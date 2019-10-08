https://news.day.az/politics/1163837.html Назначение нового премьера Азербайджана будет способствовать реализации дальнейших успешных проектов - депутат
Назначение нового премьера Азербайджана будет способствовать реализации дальнейших успешных проектов - депутат
Кадровые перестановки Президента Азербайджана являются посланием и другим чиновникам. Как передает Day.Az, об этом сказал во вторник Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Керимли.
По его словам, назначение нового премьер-министра Азербайджана будет способствовать реализации новых успешных проектов в стране.
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