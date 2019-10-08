По его словам, бывший премьер-министр Новруз Мамедов подал в отставку по собственному желанию: "Али Асадов достаточно опытный кадр, хорошо знающий экономику. Думаю, что новый премьер способен осуществлять программу экономических реформ. Очень важно, что премьер-министр является экономистом. На этом посту Али Асадов будет осуществлять важные реформы, выдвигать экономические инициативы, разрабатывать и представлять главе государства экономические программы".

Керимли подчеркнул, что кадровые перестановки Президента Азербайджана являются посланием и другим чиновникам: "Назначение нового премьер-министра может привести к кадровым и структурным реформам. Возможно, будут объединены параллельные структуры, или создан более оперативный метод управления. Али Асадов отличается своей активностью и инициативностью в экономической жизни Баку и всего Азербайджана, поэтому считаю, что он успешный специалист, который будет проводить новые преобразования".

Отметим, что Новруз Мамедов обратился к президенту Ильхаму Алиеву в связи с освобождением его от должности премьер-министра Азербайджана.