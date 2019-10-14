https://news.day.az/politics/1165770.html В VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств также примет участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
В VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств также примет участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в понедельник прибыл с визитом в Азербайджан для участия в VII саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, в международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь премьер-министра был выстроен почетный караул.
В аэропорту премьер-министра Венгрии Виктора Орбана встречали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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