Высказывания Президента Азербайджана в связи с Зангезуром полностью отражают историческую истину
На VII Саммите Совета сотрудничества тюркоязычных государств в Баку Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал, что вывод в свое время Зангезура из состава Азербайджана и присоединение его к Армении географически расчленили великий тюркский мир. Это высказывание Президента Азербайджана полностью отражает историческую истину в связи с Зангезуром. Зангезурский регион - историческая азербайджанская земля. Зангезурская область с некоторыми изменениями охватывает, в частности, территории сегодняшних Горусского, Цицианского, Гафанского, Мегринского районов Армении и Лачынского, Губадлинского, Зангиланского районов Азербайджана.
Об этом сказал в среду Trend председатель Общественного объединения Зангезур, автор нескольких книг по истории этого региона, исследователь Гаджи Нариманоглу, передает Day.Az.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре