"Думаю, что я не открою Америки, если скажу, что смена поколений в правительстве - это процесс естественный и обусловленный биологически. История развивается циклически, и каждый цикл соответствует новому поколению".

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский политический аналитик, историк и правовед Олег Кузнецов, комментируя по нашей просьбе последние структурные и кадровые изменения в правительстве Азербайджана.

По его мнению, нынешние развития являются знаковыми для Азербайджана, и с этой точки зрения он может их только приветствовать.

"Сегодня Азербайджан вступает в новый цикл своего развития - это факт. Президент Ильхам Алиев прекрасно понимал это и сделал все для того, чтобы смена поколений и связанных с ними элит случилась в вашей стране максимально плавно, без серьезных социальных и политических потрясений, что ему, на мой взгляд, прекрасно удалось сделать", - отметил Кузнецов.

Приход новых кадров с более высоким уровнем профессиональной подготовки и компетенции - дело вполне естественное, считает российский аналитик. Вся наша цивилизация сегодня пребывает в состоянии цифровой революции, которая диктует принципиально новые формы и методы организации и осуществления государственного управления. Каким бы жизненным и профессиональным опытом ни обладал сегодня высокопоставленный чиновник, формирование мировоззрения и интеллекта которого происходило в эпоху деревянных счет и механических письменных машин, по уровню своего интеллекта он все равно не сравнится со специалистом, знающим компьютер с детства, заметил наш собеседник.

"Время многочасовых совещаний для обсуждения важнейших государственных дел безвозвратно ушло в прошлое, большинство вопросов администрирования может решаться в онлайн режиме, поэтому на смену прежнему чиновничеству должный прийти бюрократы новой формации, прекрасно понимающие, что Азербайджан - это не только Страна Огней, но и еще много чего полезного, что можно использовать во благо.

Один из моих бакинских знакомых назвал происходящие пертурбации в высших эшелонах власти "кадровой революцией", и я склонен ему верить на слово, так как он смотрит на этот процесс с большим внутренним оптимизмом и энтузиазмом. Из истории прекрасно известно, что любая революция генерирует огромный выплеск энергии населения, за счет которого появляются качественно новые возможности преобразования страны. И если новые реформаторы оправдают возложенную на них ответственность и ожидания, то с опорой на ваши ресурсы блестящее будущее вашей страны гарантировано", - резюмировал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева