Почему от Симоньян все ниточки ведут в США?

Сайт kompromat.wiki публикует весьма интересные данные.

Например, в центре внимания ресурса оказалась Маргарита Симоньян, поскольку российское общество недоумевает, за что государство выдало такие авансы заурядному журналисту?

Итак, ознакомимся с биографией заурядной журналистки армянского происхождения, захватившей ведущие позиции российского государственного медиа-поля и огромный кусок российского бюджета, передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru.

Симоньян Маргарита Симоновна - российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства "Россия сегодня" с 2013 года и информационного агентства "Sputnik" с 2014 года.

Симоньян Маргарита Симоновна, 06.04.1980 года рождения, уроженка г. Краснодар.

Родственники. Сестра: Симоньян Алиса Симоновна, 07.08.1981 года рождения. Занималась пиар-сопровождением крупных федеральных проектов, в частности строительства Крымского моста и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в России. Кстати, Алиса, как и ее сестра Марго, тоже предпочитает глубокое декольте.

Маргарита Симоньян утверждает, что не способствовала развитию бизнеса своей сестры через свои каналы во власти. По ее мнению, Алиса Симоньян "просто одна из лучших пиарщиков России".

Муж (гражданский): Кеосаян Тигран Эдмондович, 04.01.1966 года рождения, кинорежиссер, сценарист и продюсер. Симоньян с 2012 года состоит в фактическом браке с Кеосаяном, который ушел из семьи и официально развелся с предыдущей женой Аленой Хмельницкой в 2014 году. Симоньян ведет бизнес через коммерческие структуры Кеосаяна, так как напрямую не хочет показывать государственные заказы.

Сам Кеосаян получал государственные деньги на создание патриотических фильмов. По некоторым сведениям, этому через свои связи способствовала Симоньян. Семья также владеет рестораном в районе Красной Поляны в Сочи.

Образование

Училась в спецшколе № 36 города Краснодара.

В десятом классе для совершенствования английского языка была отправлена по обмену в Нью-Гемпшир (США) на год в рамках программы Future Leaders Exchange. Во время этой поездки будущая журналистка, по собственным словам, прониклась "некоторым скепсисом по поводу демократии и устойчивой неприязнью к американским ценностям". Конечно же, Марго лжет, поскольку в этой поездке она как раз попала в поле зрения армянского лобби США, которое, в свою очередь, используется спецслужбами США.

В 19 лет окончила Школу телевизионного мастерства Владимира Познера, которого также привлекло в свои ряды армянское лобби США. Кстати, недавно он отметился в Лос-Анжелесе с пропагандой армянских интересов.

Затем окончила факультет журналистики Кубанского государственного университета.

Также проходила обучение в школе телевидения "Интерньюс" Мананы Асламазян. Как известно, эта компания тоже является американской.

Трудовая деятельность

После окончания вуза работала корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар".

В 2001 году была назначена ведущим редактором информационных программ ТРК "Краснодар", а затем собственным корреспондентом ВГТРК в Ростове-на-Дону.

Осенью 2002 года стала специальным корреспондентом "Вестей".

В 2005 году был основан первый российский телеканал на английском языке "Russia Today", главным редактором которого была назначена М. С. Симоньян. Впоследствии также стала главным редактором арабоязычной ("Русия аль-Яум") и испаноязычной ("RT Español") версий "RT".

С 2014 года параллельно является главным редактором международного информационного агентства "Россия сегодня", а также главным редактором информационного агентства "Sputnik", аффилированного с МИА "Россия сегодня".

Также в 2010-е годы в разное время вела аналитическую программу "Что происходит?" на канале "РЕН ТВ" и политическое ток-шоу "Железные леди" с другой ведущей армянского происхождения Тиной Канделаки, которая ранее представлялась грузинкой, на канале "НТВ".

Связи/Партнёры

Благодыренко Андрей Александрович, 13.07.1966 года рождения, глава дирекции мультимедийных центров Международного агентства и радио Sputnik. Благодыренко, как и Симоньян детство провел в Краснодаре и был тесно связан с армянской диаспорой в этом городе. Работал в Ростове-на-Дону, где в какой-то момент оказалась и Симоньян, потом оба переехали в Москву, где о них стало известно как о паре. Благодыренко продюссировал различные телевизионные проекты.

Несмотря на то, что Симоньян изменяла Благодыренко, а затем и ушла к другому мужчине, сейчас они поддерживают отношения. Благодыренко даже был пристроен в Международное агентство Sputnik, главным редактором которого является Симоньян.

Громов Алексей Алексеевич, 31.05.1960 года рождения, первый заместитель главы Администрации Президента.

Громов, начиная с 2000-х, курирует средства массовой информации в Кремле. Он тесно работал с Симоньян с того момента, как девушка попала в так называемый президентский пул журналистов. Именно Громову и тогдашнему советнику Президента РФ Михаилу Лесину принадлежала идея по созданию медиахолдинга "Russia Today". Именно Громов принял решение назначить главой "RT" Симоньян. Со временем Симоньян тесно сработалась и с Лесиным.

Лесин тоже оказался американским наймитом, сбежал в США, где и закончил свои дни при странных обстоятельствах в 2015 году, а Громов по-прежнему держит "Russia Today" на особом контроле и покровительствует Симоньян. Утверждается, что Громов и Симоньян имеют общие бизнес-интересы.

Добродеев Олег Борисович, 28.10.1959 года рождения, генеральный директор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Ходят слухи, что Симоньян может подсидеть Добродеева и не дай Бог сама возглавить ВГТРК.

Киселев Дмитрий Константинович, 26.04.1954 года рождения, генеральный директор российского международного информационного агентства "Россия сегодня", заместитель генерального директора ВГТРК. Киселев, как глава МИА "Россия сегодня" назначил Симоньян главным редактором агентства, а на самом деле является лишь "свадебным генералом".

К информации

Маргарита Симоновна Симоньян родилась в Краснодаре, в армянской семье мастера по ремонту холодильников и продавщицы цветов на рынке. Но простым семейство Симоньян было только на первый взгляд. В действительности же оно пользовалось поддержкой влиятельной армянской диаспоры в Краснодаре. К тому же поговаривали, что среди дальних родственников Марго был сам Эдуард Шеварднадзе. О том, что семья Симоньян была не так проста, говорил тот факт, что в школьные годы девочку отправили по программе Future Leaders Exchange в американский Нью-Гемпшир. А еще есть информация, что отец Симоньян имел влияние в криминальных кругах, от России до Америки.

Впоследствии, Маргарита будет уверять, что в США она прониклась "некоторым скепсисом по поводу демократии и устойчивой неприязнью к американским ценностям". Однако, на тот момент, вернувшись в Россию, она отправилась познавать азы журналистики именно к прозападному представителю этой профессии Владимиру Познеру, который открыл свою Школу телевизионного мастерства, а затем проходила обучение в школе телевидения "Интерньюс" либерального журналиста Мананы Асламазян. И к тому же Маргарита открыто изъявляла желание стать собственным корреспондентом в Москве какого-нибудь западного канала.

Неужели просто совпадение?

Если поразмыслить, то Симоньян - хитро маскирующийся американский выкормыш, и возглавляемые ею ресурсы по факту девальвируют имидж России в мире, она же уничтожила ведущее российское агентство РИА Новости, подменив его скандальным мыльным Спутником.

Высшее образование Симоньян получила в Кубанском государственном университете, но училась на нем заочно, так как уже на первом курсе была устроена корреспондентом телерадиокомпании "Краснодар". Молодой девушке явно "лепили" карьеру.

Еще совсем неопытную студентку отправили военным корреспондентом в Чечню, где она сделала несколько репортажей, после чего сразу же получила премию Союза журналистов Кубани "За профессиональное мужество".

Через несколько месяцев журналистке вручили еще и премию второго Всероссийского конкурса региональных телерадиокомпаний, а на ТРК "Краснодар" повысили до ведущего редактора информационных программ. Впрочем, на новой должности она проработала не более полугода, так как с регионального телевидения она перебралась на общефедеральный ВГТРК, в качестве корреспондента в Ростове-на-Дону.

Уже в 2002 году Маргариту позвали в Москву, в качестве специального корреспондента "Вестей". Ранее в столицу переехал кубанский телепродюсер Андрей Благодыренко, который в Первопрестольной возглавил продюсерскую компанию "Профильм". Трудно сказать, способствовал ли он переезду журналистки, но в скором времени они стали жить вместе. При этом, еще не успевшая закончить вуз девушка из Краснодара, сразу же была определена в так называемый президентский пул и стала освещать почти все поездки Владимира Путина.

В 2004 году Симоньян доверили вести прямой репортаж из Беслана, где чеченские террористы в центре города захватили школу с детьми. Именно Маргарита Симоновна в одном из своих прямых включений существенно занизила количество заложников до 354 человек, в то время, как точная цифра их была 1128 человек. Кроме того, она заявила, что "террористы не выдвигают требований", в то время как главным пунктом их был "вывод войск из Чечни".

Недостоверная информация возмутила местных жителей, чьи родственники оказались в захваченной школе. Данный эфир увидели и террористы, после чего они существенно ужесточили условия для захваченных ими жителей Беслана.

Буквально через полгода Маргариту Симоновну наградил тогдашний министр обороны Сергей Иванов медалью "За укрепление боевого содружества".

В 2005 году Громов и Лесин, на тот момент ставший советником Президента, но продолжавший курировать российские СМИ, решили создать телеканал, который бы формировал общественное мнение у западной аудитории "в интересах России". Телеканал получил название "Russia Today", а главным редактором столь серьезного проекта была назначена двадцатипятилетняя Симоньян. Журналистское сообщество выражало свое недоумение от такого назначения и, было чему удивляться.

Новый телеканал имел большой по российским меркам бюджет и со времен вышел на охват вещания более чем 100 стран и имел 22 бюро в 19 странах и регионах, с присутствием в Вашингтоне, Нью-Йорке, Лондоне, Берлине, Газе, Каире, Багдаде и других крупных городах мира. И всем этим должен был заправлять вчерашний выпускник заочного отделения журфака Кубанского государственного университета. Многие коллеги Маргариты выразили свое недовольство когда обласканному властью главному редактору "Russia Today" были вручены государственные награды.

Очевидно, что в своем продвижение по карьерной лестнице Маргарита Симоновна перескочила, как минимум, несколько лестничных пролетов. Поэтому уже, будучи главным редактором крупного телеканала, ей самой захотелось попробовать себя в роли телеведущего какого-либо политического ток-шоу. Но работать на зарубежную публику она не хотела, поэтому постучалась к своим российским коллегам. Вначале ее приютили на "РЕН ТВ", где он вела передачу "Что происходит?", но из-за низкой популярности ее закрыли через полгода. Телекритики говорили о том, что передача была сделана "в духе образца советской пропаганды".

Затем Симоньян попробовала себя на радио в качестве ведущей еженедельной колонки "Точка зрения" на частоте "Коммерсант ФМ", но здесь с ней расстались буквально спустя несколько выпусков. Далее было "НТВ" и совместная с Тиной Канделаки передача "Железные леди", которая также просуществовала не более полугода. Телекритики сравнивали ведущих с "кухонными кумушками, которые пытаются рассуждать о большой политике".

В декабре 2013 года на базе "РИА Новости" было создано Международное информационное агентство "Россия сегодня", которое возглавил журналист Дмитрий Киселев. В том же месяце перед самыми новогодними праздниками Киселев предложил Маргарите Симоновне стать главным редактором нового агентства. А в ноябре 2014 года Симоньян возглавила и редакцию информационного агентства "Sputnik", аффилированного с МИА "Россия сегодня".

В 2015 году в США умер один из покровителей Симоньян, Михаил Лесин. Различные источники утверждали, что бывший министр печати не то был забит до смерти, не то убит бейсбольной битой. Утечки якобы шли из ФБР. Лесин был найден мертвым в отеле, расположенном в центре Вашингтона. В этом отеле у него якобы должна была состояться встреча с представителями министерства юстиции США, которым он должен был рассказать о том, как устроена "машина пропаганды" "Russia Today". Политолог Глеб Павловский и вовсе назвал убийство инсценировкой и предположил, что Лесин спокойно работает на спецслужбы США. После смерти своего прошлого куратора Маргарита Симоновна, недолго думая, опубликовала статью с названием "Михаил Лесин. Послесловие", из которой стало ясно, что она за все эти годы превратилась в очень близкого друга покойного политика, и как он резался в нарды с ее краснодарской армянской бабушкой.

Неизвестно действительно ли Лесин должен был "слить" информацию американским спецслужбам о русской пропаганде и успел ли он что-то рассказать про "Russian Today", однако же, в скором времени власти США развернули настоящую борьбу с телеканалом.

В 2017 году стало известно, что ФБР занялось расследованием деятельности телеканала "RT" и информационного агентства "Спутник". В руках сотрудников бюро оказался жесткий диск, содержащий внутренние документы и переписку сотрудников "Спутника", которую им передал один из бывших репортеров агентства Эндрю Фейнберг.

А уже осенью того же года Минюст США потребовал "RT America" зарегистрироваться в качестве "иностранного агента". Это стало довольно крупным законодательным прецедентом для США, так как до этого СМИ в этой стране не получали подобных требований. Вслед за "Russia Today" и "Спутником" подобный статус могли получить и другие иностранные телеканалы вроде "Аль-Джазира". В итоге 10 ноября 2017 года Минюст США официально внес компанию "T&R Productions LLC", которая обслуживала телеканал "RT America", в список иностранных агентов.

При этом говорить, что телеканал Симоньян действительно хоть как-то влиял на политические настроения граждан США, было большим преувеличением. Конечно, потенциальная аудитория "RT America" к 2016 году могла составлять до 85 млн. человек. Но на самом деле этот показатель лишь указывал на количество людей, у которых данный канал был включен в пакет кабельного ТВ. На деле же дневная аудитория "RT America" составляла около 30 тыс. человек.

Периодически аудитория телеканала значительно расширялась за счет крупных информационных поводов, связанных с Россией. Одно из таких событий произошло осенью 2018 года. Тогда все обсуждали двух российских граждан, оказавшихся на записях уличных камер британского города Солсбери, именно в те дни и рядом с теми местами, где был отравлен бывший сотрудник ГРУ перебежчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. После того, как эти видеозаписи были обнародованы в СМИ, российские власти заявили о том, что личности присутствующие на них установлены и ими являются гражданские лица некто Александр Петров и Руслан Боширов.

Маргарита Симоновна всеми силами старалась проявить себя в роли цепкого и проницательного следователя. Однако все участники этого импровизированного допроса смотрелись более чем нелепо. Ведущая явно не дожимала интервьюируемых в тех местах, где дополнительные наводящие вопросы напрашивались сами собой. Зато она проявляла неподдельный интерес касательно сексуальной ориентации Петрова и Баширова, понижая планку интервью до ток-шоу для домохозяек. "Допрашиваемые" и вовсе выглядели блекло, путались в своих показаниях, и если бы вопросы им задавал более профессиональный журналист, неизвестно куда бы эти ответы их завели. В результате интервью получилось в жанре комедии и его быстро разобрали на цитаты и "мемы".

Вероятно, о том, чтобы встреча состоялось именно на "RT", позаботился все тот же Алексей Громов, ставший к тому моменту первым заместителем главы Администрации Президента. По крайне мере, Алексей Алексеевич все эти годы не забывал свою протеже. Именно ей на пару с ее гражданским мужем Кеосаяном было предложено снять фильм к сочинской олимпиаде "Море. Горы. Керамзит". А позже эта же чета взялась за фильм "Крымский мост. Сделано с любовью".

А получился полный провел и посмешище.

Кто-то утверждал, что средства на фильм были выделены министерством культуры, другие же говорили, что проект был проплачен лично Аркадием Ротенбергом, которому и ушел подряд на строительство моста. В итоги выяснилось, что не менее 100 млн. рублей было получено без конкурса от Фонда кино. Сама Маргарита Симоновна выступила сценаристом фильма, а Кеосаян - режиссером.

Кино снималось на студии брата Кеосаяна Давида, а в главных ролях оказались его племянница Лаура Кеосаян и его первая жена Алена Хмельницкая. Следует сказать, что фильм, по понятным причинам, провалился в прокате, так и не окупившись, и получил при этом ужасную прессу от независимых кинокритиков.

Но киноиндустрия была не единственным бизнесом, связывавшим Симоньян и ее родственников с высокопоставленным чиновником. В частности ее младшая сестра Алиса также могла быть обязана Громову.

Зарегистрированная как индивидуальный предприниматель, она получала заказы на пиар важнейших государственных проектов - Олимпиады в Сочи, Чемпионата мира по футболу и строительства Крымского моста. Также она выполняла заказы для фонда "Сколково", и работала с партнерами Алексея Громова-младшего, в том числе с Олегом Дерипаской.

Зачастую Алиса Симоньян работала не только, как индивидуальный предприниматель.

Так, для пиара Крымского моста она устроилась в компанию Аркадия Ротенберга "Стройгазмонтаж" и как его сотрудник курировала работу информационного центра "Крымский мост". Правда центр этот учредили агентство "Прайм" и "Евразийский коммуникационный центр", которые являлись структурами "России сегодня". В этом информационном центре работал и младший сын Громова Данила.

Коммерческой деятельностью через ИП занималась и сама Маргарита Симоновна. По ее собственным утверждениям именно она начала этот бизнес, а затем привлекла сестру в качестве сотрудника, и лишь позднее та "отделилась".

Иногда Симоньян приходилось подключать для ведения бизнеса и своего мужа. Некоторых клиентов не устраивал статус ИП, и тогда Маргарита Симоновна заключала контракты через компанию "Колизеум", собственником которого был Кеосаян.

В 2019 году вышло большое интервью Симоньян. Любопытно, что телепродюсер изливал душу в заблокированном Роскомнадзором Telegram, а конкретно на канале "Незыгарь". Куратором данной информационной площадки, а в особенности "Незыгаря" в Кремле считается все тот же Алексей Громов. Поговаривали, что Маргарита Симоновна решилась на откровенный разговор, в связи с тем, что для нее было подготовлено новое большое назначение. В частности ходили слухи о том, что журналистка решила подсидеть главу Российского телевидения Олега Добродеева. А в таком случае информационная поддержка ей действительно не помешала бы. Ведь, несмотря на ее множественные награды и стремительную карьеру, обычные зрители не сильно жаловали продюсерский талант Маргариты Симоновны.

У многих Симоньян попросту вызывала раздражение. Нередко главный редактор телеканала "Russia Today" под своими постами в социальных сетях собирала целую россыпь критичных комментариев. Как-то раз она поведала о своих неловких чувствах в те моменты, когда ей приходится вызывать бригаду скорой помощи. В частности журналистки неудобно перед медицинским персоналом за "дубовую лестницу", "дубовый паркет", "английские обои и винтажную итальянскую люстру" в "хорошем доме" в "хорошем подмосковном поселке". "Как будто я это все украла" - восклицала Маргарита Симоновна. Фраза "как будто я все это украла" моментально разошлась в народе. "Украли", - таков был самый мягкий ответ главреду "RT".

"Вундеркинд" отечественной журналистики - Маргарита Симоньян умудрилась возглавить медиахолдинг "Russia Today" уже в двадцатипятилетнем возрасте. При этом близкие родственники Маргариты Симоновны теперь тоже проявляют не дюжие способности, получая от государства контракты по пиар-сопровождению самых крупных событий страны и снимая фильмы на деньги Фонда кино. Правда, обычному телезрителю никак не понять, за что государство выдало такие авансы заурядному журналисту.