Армянским политикам и военным еще не раз предстоит испить горечь своего одиночества и потерянности внутри структур СНГ.

Об этом сказал в беседе с Day.Az известный российский политический аналитик и историк Олег Кузнецов, комментируя отношение Армении и армянских СМИ к проведению встречи министров обороны стран Содружества в столице Азербайджана.

По словам российского аналитика, в армянской прессе вокруг заcедания Совета министров обороны стран СНГ в Баку сложился совершенно ожидаемый информационный вакуум, так как в рамках этого мероприятия не было высказано ни одного заявления, не было сделано ни одного действия, которые могли бы порадовать Ереван и в силу этого стали бы информационным поводом для очередной бравурной кампании в СМИ.

Выразив отношение к сообщениям армянских СМИ о том, что Россия нарушила договоренность о непроведении встреч министров обороны СНГ в Баку и Ереване, достигнутую ранее во избежание эксцессов, Кузнецов заметил, что новость армянского издания порождает вопросы. Этих вопросов, по мнению нашего собеседника, немало - сразу три:

Первый: почему армянские журналисты считают, что внутри СНГ все вопросы решает Кремль, и только от него зависит, где и когда будут происходить те или иные заседания рабочих органов этой международной организации?

Второй: откуда информация, что существует или, как минимум, существовала до недавнего времени подобная договоренность?

Третий: на основании чего они утверждают, что нынешние власти Армении не смогли сохранить эту договоренность, и, чтобы сберечь имидж Армении внутри СНГ, российский министр обороны был вынужден делать крюк в Ереван по дороге в Баку?

"Если отвечать на эти вопросы непредвзято, только включив обыкновенную логику здравого смысла, то получается, что ни на один из этих вопросов у армянской стороны нет внятного ответа. Ни для кого не секрет, что юридическую базу деятельности СНГ составляют Алматинские соглашения от 1992 года, в которых детально регламентированы статус организации, структура и компетенция его рабочих органов, правила взаимодействия между странами, и в этом комплексе правовых документов нет ни слова о том, что Москва и Ереван могут сепаратно, не спрашивая мнения Минска, Нур-Султана, Ашхабада, Бишкека, Баку, Ташкента, Душанбе, Кишинева, что-то решать за всю организацию. Поэтому фраза о том, что "...в свое время, еще при третьем президенте Армении Серже Саргсяне была достигнута договоренность с российской стороной..." выглядит спорно.

И даже если такая договоренность - скорее всего устная - ранее и была достигнута, то она существовала только между президентом Владимиром Путиным и президентом Сержем Саргсяном, и в силу этого на период правления в Армении премьера Никола Пашиняна не должна была никак распространяться", - сказал аналитик.

Наш собеседник также обратил внимание на тот факт, что в армянской прессе не слышится бурного восторга и по итогам состоявшегося накануне приезда в Баку краткосрочного визита Сергея Шойгу в Ереван, где он заявил о том, что боеспособность 102-й военной базы МО РФ в Гюмри будет повышена в два раза.

"Понятно, что речь в данном случае идет об интенсивном, а не экстенсивном пути повышения боеспособности российского военного контингента в Армении, что будет проявляться не в увеличении его численности, а в его перевооружении и переоснащении принципиально новыми видами оружия", - отметил российский аналитик, добавив, что при этом объедков с барского стола армии Армении не перепадет.

Численности и обученности военнослужащих ВС Армении едва хватает на то, чтобы адекватно эксплуатировать уже имеющеюся технику, которая год от года все более устаревает, а новая партия российского б/у вооружения эту печальную картину никак не спасет, резюмировал Олег Кузнецов.

Лейла Таривердиева