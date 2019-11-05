"С какой стати граждане Армении должны определять судьбу Нагорного Карабаха, являющегося международно признанной территорией Азербайджана? Это чушь и несуразица".

Об этом в беседе с Day.Az сказал известный азербайджанский политолог, экс-дипломат, профессор Западно-Каспийского университета Фикрет Садыхов.

Отметим, что накануне в ходе прямого эфира на своей странице в Facebook премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал после выработки "приемлемого для армянского народа" решения карабахского конфликта вынести вопрос на общенациональную дискуссию. "Я уверен, что решения должны быть приняты в общенациональном формате. В случае необходимости может быть проведен даже референдум", - заявил армянский премьер.

По словам политолога, с момента прихода к власти Никол Пашинян делал столько противоречивых заявлений, что относиться серьезно к очередной его фантазии, особенно на столь чувствительную тему, как карабахский конфликт, вряд ли есть основания.

Фикрет Садыхов напомнил, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже ответил четко и ясно на заявления Пашиняна и относительно того, что "Карабах это Армения", и о том, что урегулирование должно удовлетворять и "народ Нагорного Карабаха".

"Однако Пашинян снова в своем заявлении делает совершенно необоснованные акценты, опять произносит фразу "народ Карабаха". Нет такого народа, об этом было неоднократно сказано. Кроме того, нельзя забывать, что в Нагорном Карабахе проживало огромное количество азербайджанцев. О каком референдуме вообще может идти речь? С какой стати граждане Армении должны определять судьбу Нагорного Карабаха? Это чушь и несуразица. Как могут граждане одного государства определять судьбу части не принадлежащей ему территории другой страны?" - подчеркнул наш собеседник, заметив, что некомпетентные советники дают Пашиняну далекие от реальности советы.

Азербайджанский политолог коснулся также слов армянского премьера о якобы наличии какой-то "динамики" в отношениях с Азербайджаном и некоем улучшении ситуации в конфликте за период его правления.

"Не знаю, кого он хочет успокоить. Возможно, своих соратников или собственное общество. Ну или хочет продемонстрировать, что, дескать, добился дипломатических успехов. Но все это противоречит реалиям, и Пашинян опять поставил себя в глупое положение. Армянская агрессия продолжается, азербайджанские территории продолжают оставаться под оккупацией, армянские снайперы продолжают обстреливать азербайджанские села и позиции. Говорить о "динамике" и "подвижках" в такой ситуации не имеет никакого смысла", - отметил Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева