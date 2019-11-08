Третий комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН на заседании в четверг принял российский проект резолюции о борьбе с "героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости". За документ проголосовало 121 государство, 55 воздержались, два высказались против.

О значимости борьбы с героизацией нацизма, позиции Азербайджана в этом вопросе и политике Армении мы беседуем с известным российским политическим аналитиком и историком, автором монографий по теме армянского терроризма, исследователем биографии нациста Гарегина Нжде, Олегом Кузнецовым.

Впервые такая декларация была принята Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе России в 2012 году и называлась "Героизация нацизма: недопустимость определенных видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В течение последующих семи лет ее название и содержание не раз трансформировалось, пока не приобрело современное звучание и наполнение. Сегодня ее название формулируется так: "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", а содержание ее текста за это время увеличилось с 12 до 66 пунктов.

Генеральная Ассамблея ООН каждый год в декабре голосует за новую редакцию этого документа, а месяцем раньше Третий комитет ООН, который отвечает за подготовку и согласование текстов документов, выносимых на всеобщее голосование, проводит его предварительное вотирование. Эта техническая процедура должна снять все противоречия до итогового голосования, чтобы не превращать трибуну ГА ООН в место полемики и дискуссий, которые происходят на предварительной стадии подготовки любого документа. Прохождение его текста через комитет автоматически означает то, что он будет одобрен и во время голосования Генеральной Ассамблеей ООН, по крайней мере, за всю ее 74-летнюю историю ничего противоположного ни разу не случалось.

Что касается позиции Азербайджана, то он с 2012 года полностью разделял и поддерживал позицию России в вопросе разработки сначала самой резолюции, а потом всех ее последующих редакций. Тема общей борьбы с нацизмом и его современными последователями для вашей страны и ее политического руководства является такой же принципиальной и не терпящей даже малейших компромиссов, как и для России и ее политического руководства. Причем, не только на площадке ООН, но и на международной арене в целом. Достаточно вспомнить недавнее заявление Президента Ильхама Алиева на заседании Совета глав государств СНГ в Ашгабаде 10-11 октября, когда он во всеуслышание заявил о государственной политике героизации нацизма в Армении, приведя в доказательство этого неопровержимые факты.

Второй раз он повторил свои слова на приеме глав оборонных ведомств стран СНГ во время их встречи в Баку 30 октября. Тем самым он не только поддержал курс России на борьбу с нацизмом и неонацизмом в глобальном масштабе, но и расшил ее рамки, указав на Армению как на страну победившего нацизма.

Позиция официального Еревана выглядит крайне бледно, очень подло, цинично и двусмысленно, что, впрочем, всегда было свойственно армянской внешней политике на протяжении десятилетий ее истории. Делегация Армении в ООН всегда голосовала за принятие резолюции, призывающей к борьбе с любыми проявлениями нацизма, но в то же самое время ее власти внутри страны без зазрения совести устанавливали в городах памятники нацистскому преступнику Нжде, в честь него переименовывали проспекты, улицы, площади, парки, путепроводы, учреждали медали, чеканили монеты, выпускали почтовые марки, снимали фильмы. То есть делали все то, что на языке соответствующей резолюции Генеральной Ассамблеи ООН именуется "героизацией нацизма".

Хотя власть в Армении и поменялась, но она не спешит ликвидировать нацистское наследие своих предшественников, тем самым демонстрируя свою приверженность той практике героизации нацизма, которая была в этой стране до государственного переворота весной прошлого года. Новые лидеры этой страны во главе с премьером Николом Пашиняном не смогли или не захотели кардинальным образом изменить ситуацию внутри Армении, после чего оказались то ли заложниками, то ли идейными продолжателями практики героизации нацизма, проводившейся до них.

Я сегодня обращался к базе электронных документов ООН, чтобы посмотреть итоги голосования по проекту резолюции в Третьем комитете ООН, но они там пока не представлены. Обычно это делается сразу по окончании завершающей сессии ООН в начале следующего года, поэтому не могу сказать, как именно голосовала делегация Армении. Возможно, МИД России или МИД Азербайджана внесут ясность в этот вопрос. Не думаю, что ее позиция принципиально изменится, считаю, что она, как и прежде, проголосует "за", даже несмотря на то, что нынешняя власть страны поймана за руку в неспособности прекратить вакханалию неонацизма внутри своей страны.

Что касается известных итогов голосования, то они внушают оптимизм: если ранее было 4-5 противников резолюции, то теперь осталось только два - США и Украина, если раньше "за" голосовали 112-114 стран, то теперь 121, пропорционально этому сократилось число делегаций, воздерживающихся при голосовании. Это значит, что борьба с нацизмом на планете постепенно, год от года набирает обороты, в связи с чем отрадно подчеркнуть, что Азербайджан, благодаря недавним заявлениям его Президента, вышел на первые роли в этом процессе.

Беседовала

Лейла Таривердиева