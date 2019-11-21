Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Махира Магомедали оглу Асланова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за эффективную деятельность в общественно-политической жизни страны.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.