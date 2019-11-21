https://news.day.az/politics/1177999.html Президент Ильхам Алиев наградил Махира Асланова орденом "За службу Отечеству"
Президент Ильхам Алиев наградил Махира Асланова орденом "За службу Отечеству"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении Махира Магомедали оглу Асланова орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за эффективную деятельность в общественно-политической жизни страны.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре