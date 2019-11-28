Учитывая те изменения, которые происходят в стране за последний год, те социальные, экономические, кадровые реформы, что проводятся руководством Азербайджана, парламент Азербайджана должен поддерживать реформы Президента Ильхама Алиева, а не оставаться в стороне

Об этом сказал Day.Az известный азербайджанский политолог, профессор Западно-каспийского университета Фикрет Садыхов, комментируя инициативу правящей партии "Ени Азербайджан" по роспуску Милли Меджлиса.

Парламент, отметил он, это важный орган, в котором принимаются законы, обсуждаются самые насущные вопросы страны. И если происходят сегодня изменения в других органах власти, то должен быть обновлен и законодательный орган.

"Думаю, на предстоящих выборах будут выдвигаться представители молодого поколения, и вместе с представителями старшего поколения они будут уже более активно, по-новому, исходя из проводимых в стране реформ решать насущные задачи современного Азербайджана. Время идет, меняется атмосфера в масштабах и республики, и региона, и мировой практики. Естественно, надо учитывать существующие вызовы и адекватно на них реагировать. Я думаю, что инициатива ПЕА - это как раз тот самый случай, в рамках которого должны происходить эти изменения. Инициатива была своевременной", - сказал Фикрет Садыхов.

Лейла Таривердиева