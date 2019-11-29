Азербайджано-германские отношения имеют давнюю экономическую историю, заявил полномочный и чрезвычайный посол Германии в Азербайджане Вольфганг Маниг на заседании по случаю десятилетия германо-азербайджанской совместной программы по повышению квалификации менеджеров в бизнес-сообществе Азербайджана, передает Trend с мероприятия, передает Day.Az .

По словам Манига, азербайджано-германские отношения берут свое начало вовсе не с момента восстановления независимости Азербайджана в 1991 году. Здесь, в Баку, во второй половине 19 века, в конце 1890-х годов действовало профессиональное консульское учреждение Германии. Позже была создана канцелярия консульского учреждения, и это все было результатом уже существовавших прочных экономических отношений между двумя народами.

"Прибывшие более 200 лет назад в Азербайджан иммигранты из юго-западной части Германии поселились здесь по экономическим причинам, чтобы увидеть и найти новые экономические возможности и зарабатывать на жизнь. Сегодня мы видим все наоборот. Времена меняются и сегодня есть много азербайджанцев, которые хотят поехать в Германию учиться и работать там", - отметил посол.

"Благодаря развитым экономическим отношениям между нашими правительствами, сегодня есть возможность осуществлять этот процесс доступнее и быстрее", - сказал Маниг.

В связи с этим, отметил посол, программа обучения менеджеров - это просто логическое следствие многогранных эксклюзивных отношений между Азербайджаном и Германией.