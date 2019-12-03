Российский телеканал "Звезда" рассказал об акте вандализма в Ереване, где накануне националистом был облит краской памятник русскому писателю Александру Грибоедову.

Как сообщается на сайте телеканала, в Ереване вандал осквернил памятник писателю Александру Грибоедову. Монумент автору и дипломату облили красной краской.

При этом автор акта вандализма известен: им оказался сын армянского политика Шанта Арутюняна Шаген. Он самостоятельно сообщил об этом в социальных сетях. По словам Арутюняна-младшего, осквернение памятника Грибоедову стало его ответом на демонтаж памятной доски в честь армянского фашиста Гарегина Нжде, установленной во дворе местной церкви Армавира. Полиция на данный момент никак не отреагировала на признание Шагена Арутюняна, сообщает "Звезда".

Российский телеканал напоминает, что в годы войны Нжде стоял у истоков создания армянского легиона вермахта и сотрудничал с нацистами.

Зульфугар Ибрагимов