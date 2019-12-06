В ходе своего недавнего визита в Италию премьер-министр Армении Никол Пашинян дал интервью итальянской газете "Corriere della Sera", в котором высказал немало спорных и откровенно провокационных мыслей касательно отношений с соседями по региону и карабахского конфликта.

В частности, на вопрос об армяно-турецких отношениях армянский премьер заявил, что Армения "готова наладить дипломатические отношения с Турцией без каких бы то ни было предварительных условий". Что интересно, проводимую армянством в мире антитурецкую кампанию по продвижению признания надуманного "геноцида армян" Пашинян предусловием не считает. То есть Ереван рассчитывает наладить отношения с Анкарой, параллельно продолжая эту историческую провокацию против Турции.

Есть ли у Армении шанс наладить отношения с Турецкой Республикой при том, что она не намерена прекращать антитурецкую пропаганду и продолжит претендовать на турецкие земли? Об этом мы побеседовали с известным турецким экспертом и публицистом, автором нашумевшей книги "Армянский вопрос в 120 документах из российских государственных архивов" Мехметом Перинчеком.

Турция, конечно, хочет наладить отношения с Арменией. Анкара всегда выступает за налаживание отношений с соседними странами. Но нормализация с Арменией без предусловий не получится. Это станет возможно только при следующих условиях.

Первое. Армения должна признать территориальную целостность Турции, должна признать Карский договор и турецкие границы. Армянская Конституция и другие государственные документы этой страны рассматривают турецкую территорию как территорию Армении.

Второе условие. Армения должна отказаться от использования лжи о так называемом "геноциде армян" против Турции. Конечно, можно обсудить любые исторические факты, но только в научных институтах и университетах, а не в парламентах и других политических инстанциях. "Армянский вопрос" не должен быть политическим инструментом в руках других государств против Турции.

Третье условие - это освобождение Арменией азербайджанского Карабаха. Этот вопрос является красной линией для Анкары. Если Ереван хочет доказать свое добрососедское отношение к Турции и Азербайджану, Армения должна вернуть оккупированные территории.

При выполнении этих трех условий Турция всегда готова восстановить отношения с Ереваном.

Восстановление отношений с Турцией выгодно, прежде всего, самой Армении. Вражда с соседями вредит армянскому народу. Ереван сам изолирует себя от соседей, от развития, от региональных проектов и уничтожает армянскую экономику. Ни Запад, ни США, ни диаспора не помогут Армении, потому что работают против интересов армянского народа, провоцируя его против соседей. На самом деле, Армения может развивать свою экономику только путем добрососедства с Анкарой и Баку.

Слово за Арменией. Если они готовы признать территориальную целостность Турции, отказаться от использования "геноцида" в качестве политического инструмента и вернуть территории Азербайджану, то Анкара может восстановить отношения с Ереваном. И это, повторюсь, будет выгодно, прежде всего, самому армянскому народу. Так что слово за лидерами армян. Они должны решить проблему. Решение за ними, а Турция со своей стороны готова.

Сегодня Пашинян отказывается от совместной комиссии историков по Нжде, как ранее его предшественники отказались от совместной комиссии по событиям 1915 года. Это типично для армянской стороны. Он всегда избегают углубления в историю, потому что исторические, архивные документы, как правило, никогда не поддерживают их тезисы. Гарегин Нжде во время ВОВ воевал против Турции в и интересах империалистов. Ту роль, которая была отведена дашнакам в Первой мировой, они сыграли и во Второй мировой, но на этот раз на стороне гитлеровской Германии, создавая отряды в поддержку нацистов. Нжде был лидером этой тенденции.

В своей последней книге "Тайные страницы российско-турецкой дипломатии" я как раз показал корни расизма и коллаборационизма армянских националистов. Армянский национализм еще с 19-го века развивался параллельно западному проекту, подразумевающему использование армянского сепаратизма против Турции. Склонность армянского национализма к коллаборационизму, корни агрессивности и фанатизма отчетливо видны в изданиях и документах идеологов и в практике дашнаков в конце 19-го - начале 20-го века, в годы Первой мировой и, конечно, в годы Второй мировой войны.

Как показывают многочисленные документы, армянские шовинисты и националисты всегда искали поддержки в империалистической среде. Они сначала сотрудничали с англичанами, потом служили русскому царю, потом выступали против России, совершали там теракты. В годы Первой мировой снова начали выступать против Турции. После войны, когда была создана дашнакская Армения, армяне выступали за интересы западных стран против Советской России, Азербайджана и Турции. Вплоть до Второй мировой они служили инструментом Запада против СССР и Турции, а в годы Великой отечественной лидеры армянского национализма, в том числе Нжде, сотрудничали с нацистами не только против Советского Союза, но и против союзников, других стран и народов.

Так что могу констатировать: традиция национализма и коллаборационизма типична для армянских шовинистов. Поэтому они всегда стараются избегать изучения истории.

Лейла Таривердиева