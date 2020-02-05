В бытность оппозиционером нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян нередко и даже достаточно часто отмечался антироссийскими заявлениями. Немало любопытного для стратегического союзника наговорил он, например, после апрельских боев 2016 года, в которых вооруженные силы Армении, как известно, потерпели поражение и понесли большие потери.

Тогдашний оппозиционный депутат Пашинян заявлял, что эскалация произошла с ведома и одобрения России. Якобы это было сделано для того, чтобы "вынудить Ереван пойти на территориальные уступки Баку и тем самым привлечь Азербайджан в ЕАЭС"...

Сам Пашинян, возможно, и хотел бы забыть о своих словах, но на днях, на пресс-конференции в Капане, ему об этом напомнили.

По информации армянских СМИ, на настойчивые вопросы журналистов, имел ли он доказательства, делая такие заявления, Никол Пашинян ответил странно: "Все, что я тогда написал в своем Facebook, от начала до конца обсуждал с российскими партнерами. Я стараюсь поддерживать максимально честные партнерские отношения с ними и всеми остальными партнерами".

Ответ не просто странный, он совершенно бессмысленный. А бессмыслица получилась по причине того, что он не был готов к такому вопросу. Мало ли, что он болтал четыре года назад. Тогда он был оппозиционером и должен был отрабатывать свой "нелегкий" хлеб. Что именно он обсуждал с российскими партнерами, Никол раскрыть не может, потому что это был, конечно же, не диалог равноправных сторон, а очередная выволочка форпосту с указанием последнему на его место.

"У Трампа Твиттер, у Пашиняна Фейсбук. Этим все сказано. Высказывать бредни в социальных сетях стало нормой для тех политиков, и не только армянских, которым хочется подражать американцам в их патологическом желании высказывать негатив в адрес России".

Об этом сказал известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя несуразные оправдания Никола Пашиняна.

Российского эксперта удивили озвученные Пашиняном огульные обвинения. "Откуда он взял, что апрельские бои произошли с подачи России? Американцы или Сорос подсказали?" - возмутился он.

По словам Михайлова, Азербайджан обладает сильной армией и сам принимает решения, как отвечать на армянские провокации.

"Могу допустить, что если бы Баку не остановился тогда, то Карабах уже был бы в составе Азербайджана. Но, видимо, только желание азербайджанской стороны сохранить жизни тех же армян и надежда на мирные переговоры остановили тогда более масштабное столкновение. Россия, конечно же, - главный игрок в регионе, но следует быть реалистами. А Пашинян, продолжив свои выступления в Фейсбуке, может неожиданно осознать, что Москва ничего не прощает и не забывает. Даже младшему брату, желающему принять западное гражданство", - сказал Евгений Михайлов.

Очень точное замечание со стороны российского эксперта. Начав делать пророссийские заявления еще на апрельских митингах 2018 года, Никол Пашинян полагал, что сможет заставить Москву забыть о той русофобии, которую проповедовал, будучи оппозиционером. Но там, похоже, забывать об этом не собираются. Отсюда и откровенное неприятие российскими властями "новой Армении" в лице ее популиста-премьера.

Как бы не заискивал Никол, отношение к нему не меняется. А тут еще журналисты выискивают компромат и подставляют его под дополнительные оплеухи. Противные...

Зульфугар Ибрагимов