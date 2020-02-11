Армению вновь захлестнули антироссийские настроения. На сей раз радикализированная часть армянского общества ополчилась против руководства Чечни, в частности, главы республики Рамзана Кадырова.

Причиной этому послужило заявление бывшего директора Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артура Ванецяна, который рассказал о своих связях и совместных проектах с главой Чечни в Армении.

"У меня были контакты с Кадыровым, о которых я сейчас не хочу рассказывать, чтобы не помешать тем возможным проектам, которые должны быть реализованы в нашей стране, для нашего государства. Думаю, в ближайшее время все эти проекты будут реализованы, и наше общество будет проинформировано, именно тогда я и представлю все подробности", - сказал он.

Этого было достаточно, чтобы в армянском обществе буквально объявили "крестовый поход" против главы Чечни. Один из ведущих информационных ресурсов Армении 1in.am назвал дружбу Ванецяна с Кадыровым позором.

"Позор, что первый директор СНБ революционной Армении является "братом" одного из самых авторитарных лидеров в мире в соответствии с правилами криминальной культуры. Один из моих друзей совершенно точно описал, что все чекисты (верные носители ценностей русской политической культуры) имеют одну идеологическую родину - это Российская империя", - пишет армянский автор.

На дружбу Ванецяна и Кадырова не менее остро отреагировали социальные сети в едином русофобском порыве. Ситуация усугубилась еще больше после того, как Ванецян объявил о создании партии и о намерениях активного вовлечения в политику. Он заявил, что с идеологической точки зрения формирует центристскую правую силу. В Армении это восприняли не иначе, как претензии на власть со стороны чекиста. Но главное, что в антироссийской атмосфере, которой окутано сегодня все армянское общество, настороженность у жителей этой южно-кавказской республики больше всего вызывает то, что политическая направленность у партии Ванецяна будет якобы на российском поле. А все, что связано с Россией, - дурной тон в нынешней Армении.

Кампания против главы Чечни инициирована в основном сторонниками нынешних властей. Рамзана Кадырова объявили чуть ли не главным врагом всего армянства. В армянских соцсетях на полном серьезе обсуждают вопрос, что за этой дружбой и проектами кроется ни что иное, как подготовка Кадыровым "джихадистов" для последующей переброски в оккупированный армянами Нагорный Карабах. С такими заявлениями можно ознакомиться на странице в фейсбук "Никол Пашинян. За новую Армению".

Мол, таким образом, Россия пытается внедрить в этот сепаратистский регион, населенный уже только армянами, своих миротворцев. Теперь против Ванецяна и Кадырова открыт целый фронт из сторонников Пашиняна.

Некоторые, более радикальные члены армянского общества, и вовсе призывают реализовать второй этап операции "Немезис", посредством которой в начале XX века терактами уничтожались политические лидеры или деятели разных стран, которые не разделяли политические убеждения армянства, передает smi6.ru.