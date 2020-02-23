Совместная декларация об укреплении многомерного стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией имеет исключительное значение по сравнению с другими документами, подписанными в рамках государственного визита в Рим Президента Ильхама Алиева.

Об этом сказал Trend политолог Фикрет Садыхов, передает Day.Az.

По его словам, подписание этого документа означает, что отношения, стратегическое партнерство между Италией и Азербайджаном будут интенсивно развиваться в различных направлениях.

"Как видно из названия документа, страны не только принимают друг друга в качестве стратегических партнеров, но и стремятся к дальнейшему всестороннему укреплению этого партнерства. По этой причине в документе содержатся конкретные направления дальнейшего укрепления многомерного, многовекторного партнерства, сотрудничества в политической, оборонной сферах, в сфере безопасности, экономической, торговой, энергетической, транспортной, инновационной, научной, образовательной, культурной областях, по линии международных контактов и так далее. Особое внимание уделяется политическому, экономическому, гуманитарному и сельскохозяйственному секторам. Это свидетельствует о том, что Италия высокого мнения о роли Азербайджана в мире и соответственно оценивает его политику", - отметил Садыхов.

Политолог отметил, что подписанный документ демонстрирует, что отношения между двумя странами будут продолжать расти по восходящей линии.

"Потому что дружественные отношения между Италией и Азербайджаном имеют многообещающие перспективы. Италия - это страна, которая неизменно признает и поддерживает территориальную целостность Азербайджана", - добавил политолог.