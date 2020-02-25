25 февраля состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Реджепа Тайипа Эрдогана был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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