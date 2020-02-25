https://news.day.az/politics/1206194.html Состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку
Состоялась церемония официальной встречи Президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку
25 февраля состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Баку.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь Президента Реджепа Тайипа Эрдогана был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре