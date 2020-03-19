Культ посредственности и эталон глупости - армянский трамплин Ольги Бузовой

"Культ посредственности", "Эталон глупости" - такими определениями награждало российское общество новоявленную "звезду" российского шоу-бизнеса Ольгу Бузову.

Как передает Day.Az, об этом пишет gradator.ru.

Однако, невзирая на низкий интеллектуальный потенциал и отсутствующие вокальные данные, Бузова заполонила нашу жизнь, все эфиры и телеканалы, концертные площадки и ведущие ток-шоу. Она открыла свой телеканал "Бузова TV", она пыталась выпускать свою "валюту" - "Бузкоин", свою линию одежды и сеть ресторанов, она бесталанно влезала в жизнь российской молодежи со всех щелей и проемов на глазах всей изумленной России, не понимающей, кто же такой всесильный и могущественный стоит за этой посредственной девицей, которую на пустом месте пытаются превратить в кумира целого поколения?

И почти удалось таки.

Но кто лепит и внедряет в сознание россиян культивирование посредственности, тупости и пошлости? Кому нужно превратить нас в послушных и ведомых, усыпить нашу бдительность, понизить наш интеллектуальный уровень, опошлить нашу культуру и наши ценности? Наверное, тем, кто хочет нами управлять...

Что касается непосредственно Ольги Бузовой, то на поверку оказалось, что она - "проект армян", что и определило дальнейший путь ее успеха. Как известно, ее продюсером является Арам Арчер. Сегодня она важный пиар-винтик в системе армянского лобби России.

Как писал ранее ресурс www.vladtim: "Да при том, что каналом ТНТ руководят армяне, Бузова - проект канала ТНТ, соответственно, армяне проплачивают полностью Бузову".

Вот еще один характерный комментарий в адрес Бузовой, которая даже замуж собралась за соотечественника своих покровителей Давида Манукяна.

"Армянские кукловоды нашли мальчика из своей (армянской) диаспоры. Ему - повод, чтобы о нём узнали. Ей - отношения, которые так нравятся её фанатам".

И благодарная Бузова щедро расточает комплименты в адрес армян и Армении. Например, после поездки в Ереван ее всегда переполняют эмоции. И влюбляется она исключительно в Ереван и все армянское.

Ольга Бузова: "Скажу по секрету: я влюбилась! Он потрясающий и никого не сможет оставить равнодушным. Ереван, ты именно такой, каким я тебя представляла! Что касается Comedy Club, то мне кажется, за столько лет мы с ним уже стали единым целым".

С не меньшей помпой Ольга Бузова вместе со своим продюсером-армянином Арамом Арчером как-то исполнила и знаменитую композицию "Армения моя". Армянские СМИ пестрили заголовками: "А за тобою Арарат: Бузова исполнила знаменитый хит об Армении".

Так и хочется спросить у очередной российской "звезды": "И за тобою Арарат?!"

А почему не Москва, не Владимир или Сталинград? Почему сегодня за каждым вторым успешным человеком в Москве должен обязательно "стоять Арарат"? То есть, армяне имеют в России большее влияние, ресурсы и возможности, чем сами россияне...

Кстати, Ольга Бузова, как и ее коллега по "очень полезному для молодежи" проекту "дом-2" Ксения Бородина (настоящая фамилия Амоян) довольно часто посещают Ереван и даже выступают на вечеринках местных олигархов.

Как-то на вечеринке, которую закатил для своей жены местный олигарх Борис Авакян, Бузова вместе с Бородиной исполнили армянский танец, "чем привели в полный восторг всех собравшихся" - как писали армянские СМИ.

Что же касается армянского телеканала ТНТ, то этот ресурс уже многократно был отмечен в целенаправленном растлении российской аудитории и оскорблении русской культуры, духовных и нравственных ценностей россиян.

Помнится, даже gazeta.ru ранее публиковала мнения экспертов, которые обнаружили в скетчах шоу Comedy Woman оправдание фашизма. По их мнению, молодежи навязывают "антисоциальные" ценности, в частности позитивное отношение к основателю Третьего рейха Адольфу Гитлеру.

Это и не удивительно, учитывая, что этим каналом и проектами руководят выходцы из Армении, где культивируют поклонение фашистам вроде Гарегина Нжде, и даже пытаются пиарить в России террористов вроде Мелконяна. А если пройтись по Yandex, там и вовсе "бродит" армянская теория "Андраникизм", в честь одноухого армянского головореза Андраника, который почему-то должен стать объектом поклонения еще и в России.

В то же время, как отмечают специалисты, в случае с отечественными (то есть российскими) деятелями такого не наблюдается - примером тому служит шутка о советском генерале Дмитрии Карбышеве, из-за которой режиссер Никита Михалков назвал участниц программы "овцами".

Психологи и лингвисты провели анализ скетчей юмористического шоу Comedy Woman и обнаружили в них "скрытую реабилитацию фашизма", передавал "Пятый канал".

Руководитель проекта Comedy Woman Наталья Еприян

По мнению экспертов, выступления участниц являются "психологической диверсией" и направлены на разрушение традиционных ценностей.

"Выступления группы Comedy Woman являются психологической диверсией, направленной на разрушение культурологических смыслов и традиционных российских ценностей; содержат в себе скрытую реабилитацию фашизма, посредством позитивного отношения к Гитлеру", - приводит результаты лингвистического анализа издание.

Кроме того, авторы исследования пришли к выводу, что скетчи Comedy Woman оскорбляют достоинство выдающихся русских писателей - Николая Гоголя и Льва Толстого, а также исключают "возможность уважительного отношения молодежи к выдающимся личностям отечественной культуры".

"Толстой - придурок, у него голые пятки. Поэтому его "Война и мир" - полная чушь" - приводит пример скетча СМИ.

Специалисты отметили, что основная аудитория программы - это молодые люди "еще с неустоявшейся психикой". Предполагается, что именно этим пользуются авторы юмористических номеров, чтобы навязывать зрителям антисоциальные смыслы и ценности, которые "легко попадают в неконтролируемое сознание". По их мнению, шутки специально сопровождаются аплодисментами, которые в сознании молодежи являются одобрением.

Также, по словам экспертов, фирменным стилем всех представительниц шоу является "агрессивная эпатажность". Они обнаружили, что в их номерах присутствуют постоянные намеки на половые органы и секс.

"Также красной нитью сквозь весь этот "юмор" проходят шутки, посвященные откровенной пошлости, сексу - происходит взлом чувства интимного стыда", - сообщается в исследовании.

В итоге эксперты пришли к неутешительному выводу. По их мнению, проект может являться частью "антироссийской психологической войны", целью которой является разрушение "духовно-нравственного строя" молодежи.

Кстати, "отцы-основатели" ТНТ Артур Джанибекян и Гарик Мартиросян.

Телеканал ТНТ не зря в массах получил название "Армян-ТВ", поскольку полностью находится под управлением этнических армян.