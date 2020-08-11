Чавушоглу: Сопредседатели МГ ОБСЕ не прилагают искренних усилий для урегулирования карабахского конфликта

"Несмотря на решения международных организаций по урегулированию нагорно-карабахского конфликта, конфликт не находит своего решения. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ не прилагают искренних усилий для урегулирования конфликта".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу на совместной пресс-конференции с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.

"12 июля этого года Армения совершила нападение на Товузский район братского Азербайджана. Что мы говорили в тот день как Турецкая Республика, говорим это и сегодня. Азербайджан не один, мы всеми силами находимся рядом с Азербайджаном", - отметил глава МИД Турции.