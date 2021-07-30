Подготовлена книга "Летопись Победы", посвященная славной Победе Азербайджана во Второй Карабахской войне, сообщает Day.Az.

Книга начинается с предисловия Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Основная идея книги "Летопись Победы" - проследить ход Отечественной войны, процессы, происходившие накануне, возвращение после войны в хронологическом формате. При чтении книги как главную формулу Победы мы видим необратимую политическую волю Президента Азербайджана Ильхама Алиева, его стратегическое видение и системный подход к процессам, его внутреннюю и внешнюю политику за последние 17 лет, трансформацию накопленной за годы экономической силы страны в политическую, дипломатическую и военную мощь, а также решимость нашего народа и подросшего молодого поколения освободить наши земли, железный кулак единства между Президентом, народом и армией. События последних лет, интенсивность и суть процессов еще раз демонстрируют то, что вся деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева направлена именно на освобождение оккупированных территорий.

Книга разделена на три части, чтобы более подробно представить ход и последовательность процессов.

Первая часть под названием "Канун" охватывает период с апрельских сражений 2016 года по сентябрь 2020 года. Описаны последовательные шаги, предпринимаемые Президентом Азербайджана, победоносным Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым по укреплению армии, повышению экономической мощи страны, представлению справедливой позиции Азербайджана на международной арене.

Вторая часть под названием "Отечественная война" отражает борьбу, которая привела Азербайджан к победе за короткий период с 27 сентября по 10 ноября 2020 года, и на поле боя, и в тылу, и в дипломатической плоскости, и в информационном пространстве. Здесь описывается принципиальная позиция Верховного главнокомандующего во время переговоров с мировыми лидерами, интервью представителям зарубежных медиа, путь, ведущий Азербайджан к победе за 44 дня.

В последнем разделе под названием "Возвращение" освещаются реальные последствия 30-летней оккупации. Представлены последствия совершенного Арменией на азербайджанских территориях урбицида, экоцида, уничтоженные культурные и религиозные памятники и последствия других незаконных действий. Особое место отведено Параду Победы на площади Азадлыг в Баку, а также представлена информация о начатых Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым созидательных и восстановительных работах на освобожденных от оккупации территориях.

Поскольку "Летопись Победы" имеет хронологический формат, предусмотрено продолжить издание о Великом возвращении.

Для того, чтобы охватить внутреннюю и внешнюю читательскую аудиторию, хроника составлена на трех языках - азербайджанском, английском и русском.

Здесь использованы фотографии, сделанные IRS Publishing House, министерством обороны и АЗЕРТАДЖ, карты ООО "Геодезия и картография" министерства экологии и природных ресурсов.

Книга, подготовленная совместными усилиями Администрации Президента Азербайджанской Республики и IRS Publishing House, издана IRS Publishing House, при активной поддержке ОАО PAŞA Həyat Sığorta.