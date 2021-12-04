Тактические учения в воинской части коммандос

Согласно плану боевой подготовки на 2021 год, в войсковой части коммандос Сухопутных войск состоялись тактические учения с боевой стрельбой, передает в субботу Day.Az со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

"По сигналу "Тревога" личный состав покинул пункт постоянной дислокации и направился в район сосредоточения. В соответствии со сценарием учений и на основе вводных личный состав занял огневые позиции, перейдя от действий непосредственно к боевому построению, и произвел выстрелы из стрелкового оружия и гранатометов", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается, основная цель учений состояла в повышении умений личного состава в использовании стрелкового оружия и боевых возможностей подразделений коммандос, а также в совершенствовании навыков командиров по управлению подразделениями. Поставленные задачи были успешно выполнены.