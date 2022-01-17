Автор: Мехти Ахмедзаде

Владимир Соловьев. Когда в российском сегменте соцсетей появляются новости об этом необычном персонаже-пропагандисте, обычно всегда следом следует какой-нибудь скандал или разоблачение с соответствующей, известной всем фразой, которая стала неотъемлемой частью его личности - "Соловьиный помёт".

Несмотря на то, что Соловьев постоянно утверждает, что "делает все во благо России", его провокационная и деструктивная деятельность совсем не вызывает благодарности или радости со стороны россиян.

В связи с этим, в Сети периодически появляются статьи от блогеров, разоблачения, а теперь уже Телеграм-каналы, посвященные Владимиру Рудольфовичу. Так, недавно в популярном мессенджере мы наткнулись на канал под названием "Соловьиный помёт", где публикуются фейлы проармянского пропагандиста.

В одной из недавних публикаций авторы канала обратили внимание на то, что огромное семейство Владимира Соловьева, несмотря на его "огромную любовь к России", почему-то постоянно засвечивается в Европе, которую он постоянно критикует и ненавидит. Несмотря на то, что семейная фотография была снята в Италии приблизительно 3-4 года назад, она остается актуальной и по сей день, ибо поездки регулярные.

"Соловьёв сформировал в Италии партизанский отряд на случай войны с НАТО", - отмечено в публикации.

В 2019 году на этот снимок обратил внимание Телеграм-канал "СКАНЕР", который занимается, цитируем, "Мониторингом коррумпированных чиновников и придурков".

"Соловьев получает в виде зарплаты 67 млн. руб. в месяц. ($1 млн.) бюджетных денег. Его семья живёт в Италии, они считают себя аристократами, новыми дворянами и относятся с бесконечным презрением к россиянам, за чей счёт они паразитически существуют", - написали авторы канала.

Комментариев к этой публикации, к сожалению, нет, так как в то время проект Павла Дурова не имел такой функции, но вот в посте "Соловьиного помёта", опубликованном сегодня, можно прочитать много интересных мнений, которые оставляют россияне.

"Италия в опасности".

"Все "патриоты" собрались".

"А как же Гейропа, которой Соловей был вечно недоволен?"

Это лишь некоторые комментарии, которые мы можем привести. Все остальное, как вы понимаете, мягко говоря, написано неприлично.

Отметим, что Соловьев несколько лет назад купил трехэтажную виллу на берегу озера Комо, в местечке Пьянелло-дель-Ларио. В Google Maps она помечена шикарным названием Villa la Pomét Solovyev (5+ автору за творчество).

Площадь виллы - более 900 кв. м вместе с мансардой. Владимир Рудольфович подсчитал, что если будет регулярно ездить своей огромной семьей, включая еще и родственников, на отдых в Италию, заселяясь в отели, то потратит гораздо больше. На все упреки по поводу наличия элитной недвижимости Соловьев реагирует саркастически и нелепо: "Не понимаю, в чем претензии ко мне. Я что, чиновник, госслужащий? Нет. Я просто богат".

Ну, конечно, "богат", ведь столько денег налогоплательщиков съел попросту. Поэтому и соловей-разбойник не любит говорить о личной жизни и выставлять ее напоказ, а когда что-то всплывает, пытается отбрехаться как только можно.

Ранее телеведущая и журналист Ксения Собчак поиздевалась над проармянским пропагандистом, опубликовав в Instagram красивые фото с озера Комо.

"Красивое все-таки место выбрал себе для дачи Владимир Соловьев. Он каждый день рассказывает своим зрителям про ужасную деградирующую "гейропу", он, наверное, купил тут дачу, потому что в Геленджике цены кусались", - написала Собчак.