Блинкен призвал глав МИД Азербайджана и Армении встретиться вновь до конца месяца

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил в понедельник на переговорах в Нью-Йорке с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном и главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым дальнейшие шаги в вопросе урегулирования между Баку и Ереваном, призвал стороны встретиться вновь до конца месяца. Об этом сообщила пресс-служба Госдепа, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Госсекретарь <...> принял министра иностранных дел Армении <...> и главу МИД Азербайджана <...> для первых прямых переговоров после недавних столкновений. Госсекретарь выразил соболезнования в связи с гибелью людей [в ходе эскалации] и подчеркнул необходимость предотвращения дальнейших боевых действий, указав на важность возвращения к мирному процессу. Они обсудили дальнейшие шаги, госсекретарь призвал стороны встретиться вновь до конца месяца", - говорится в сообщении.