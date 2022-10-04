"Очередная ерунда": Песков о публикациях в армянских СМИ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "очередной ерундой" публикацию армянских СМИ о том, что РФ принуждает Армению присоединиться к Союзному государству, для чего Москва поощряет Баку, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Нет, это ерунда очередная", - сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли у России есть такие намерения в отношении Армении.

Ранее в Женеве встретились глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и его коллега из Армении Арарат Мирзоян. Стороны отметили важность усилий по урегулированию межгосударственных отношений и подписанию мирного соглашения. Азербайджанская сторона детально представила элементы мирного договора на основе пяти базовых принципов, предложенных Баку.