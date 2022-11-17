В Баку проходит XI Азербайджано-российский межрегиональный форум - ФОТО
В Баку проходит XI Азербайджано-российский межрегиональный форум.
Как сообщает в четверг Day.Az, в ходе форума пройдут пять круглых столов на темы "Инструменты поддержки экономического сотрудничества в новую эпоху", "Транспортные коридоры в Азербайджане и России: вызовы и развитие", "Российско-азербайджанское сотрудничество в сфере МСП: цифровая эпоха", "Диалог в аграрной сфере: актуальные вызовы и современные решения", а также круглый стол на тему "Гуманитарное изменение российско-азербайджанского союзничества".
По итогам форума пройдет пленарное заседание, где выступят премьер-министры Азербайджана и России - Али Асадов и Михаил Мишустин.
Ожидается также подписание меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана и Общероссийской общественной организацией малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ".
Организаторами мероприятия выступают министерство экономики Азербайджана и министерство экономического развития России.
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