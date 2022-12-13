На днях Президент Франции Эмманюэль Макрон принял интересное "стратегическое решение" на фоне энергетического кризиса, с которым столкнулась республика, заявив, что в 2023 году презервативы станут бесплатными для лиц от 18 до 25. По логике Макрона, компенсировать быстрорастущую стоимость энергоносителей в стране можно за счет раздачи молодежи бесплатных контрацептивов.

Судя по реакциям французов на твит президента, многие высмеяли этот поворот событий и не понимают, как секс поможет бороться с проблемой энергии в стране.

"Макрон намекает грейте друг друга телами?" - задался вопросом один из пользователей соцсети.

Тем временем, правительство Франции предупредило, что с сегодняшнего дня в стране будут частые перебои в подаче электроэнергии населению и школы не будут функционировать во время снежной погоды.

Если вспомнить знаменитую "Игру престолов", там годами готовились к зиме и постоянно предупреждали, "зима близко". В конце концов зима наступила и жителям Вестероса пришлось не совсем сладко, ибо правители относились скептически к проблемам, тратя золото на войну, попивая вино и занимаясь любовью с кем попало.

То, что происходило в сериале, ныне очень напоминает сегодняшнюю Францию. Несмотря на то, что население замерзает, в стране стремительно, в тех или иных формах, продолжаются кампании по поддержке армян. Армяне, являющиеся гражданами Франции, и ассоциации, пользующиеся французским бюджетом, расширяют сборы средств, называя это "Армения, каждый месяц", и поставили перед собой цель собрать 72 миллиона евро, которые, по логике вещей, могли бы быть направлены на энергетическую безопасность. Но нет.

Напомним, что 17-20 ноября текущего года в рамках традиционного "Фонетона 2022" в Армению было собрано и отправлено 1,64 миллиона евро. На что Ереван потратит эти деньги, непонятно, но судя по тому, как Никол Пашинян недавно купил 5 люксовых автомобилей, средства явно были потрачены зря. Вместо этого, Макрон мог бы закупить на эту сумму азербайджанский газ, который согрел бы французов в зимнюю пору.

Абсурдность действий представителей французской власти очевидна - пока Европа задумывается о своей энергетической безопасности, Франция пытается воспрепятствовать этому, становясь на армянскую сторону и принимая антиазербайджанские документы. Фактически одна из стран ЕС является угрозой для ЕС.

Отметим, что недавно Милли Меджлис обратился к правительству Азербайджана пересмотреть сотрудничество с французскими компаниями в энергетическом секторе.

Теперь вопрос: стоило ли настолько портить отношения с Азербайджаном, который является надежным партнером для Европы и, как минимум, ныне обеспечивает ее энергетическую безопасность во время глобальных вызовов и проблем? Причем ради тех, кто никогда ничего не предлагают сами, а лишь требуют, просят, берут и ничего не дают полезного взамен. Насколько эта политика принесет Франции дивиденды от Армении? Риторика, но все и так понятно.

Напомним, что 60% всех внешнеэкономических связей в нашем регионе у Франции завязаны на Азербайджане - не на Армении или Грузии. Именно Азербайджан является привлекательным рынком для французских компаний, именно в нашей стране работает крупнейшая французская энергокомпания Total. Если Париж хочет все это перечеркнуть, то, как говорится, вольному воля. Нет ничего такого, что вместо французов не могли бы предоставить нам такие партнеры, как Великобритания, Италия, Германия.

Народ Франции скоро почувствует, как новая "презервативная политика" Макрона будет способствовать обеспечению энергетической безопасности страны. Суровая реальность такова, что в конечном итоге греться французам придется во время любовных утех, а не с отоплением.