Армения вывела тяжелую военную технику из Карабаха

Армения вывела из зоны временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана крупную партию тяжелой военной техники, передает во вторник Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.

"Пашинян поручил вывести из Карабаха крупную партию тяжелой военной техники", - пишут СМИ.