https://news.day.az/politics/1519002.html Армения вывела тяжелую военную технику из Карабаха - СМИ
Армения вывела тяжелую военную технику из Карабаха - СМИ
Армения вывела из зоны временной ответственности российского миротворческого контингента в Карабахском регионе Азербайджана крупную партию тяжелой военной техники, передает во вторник Day.Az со ссылкой на армянские СМИ.
"Пашинян поручил вывести из Карабаха крупную партию тяжелой военной техники", - пишут СМИ.
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