Азербайджан поможет превратить ОТГ в реальный фактор мировой политики

Автор: Тофик Аббасов, политический обозреватель

Сегодня в мире есть множество организаций, объединений и союзов, но большая часть из них существует лишь формально. Они не умеют оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации, тревожные события и вызовы. Организация тюркских государств не станет одной из таких структур, о чем позволяет говорить прошедший в Анкаре внеочередной саммит ОТГ.

Мы знаем, что Президент Ильхам Алиев всегда поступает четко и дальновидно. Он, что называется, берет быка за рога. Тот же почерк мы видим в таком судьбоносном вопросе, как борьба с последствиями стихийных бедствий. В частности, речь о разрушительном землетрясении, постигшем Турцию 6 февраля.

Для того, чтобы международные структуры были активны и действенны в плане собственного развития и участия в глобальных процессах, безусловно, нужны первые скрипки, страны-лидеры, задающие тон. Азербайджан в лице своего Президента как раз выполняет эту немаловажную функцию в тех структурах, в которых является участницей наша страна. Он мотивирует других членов организаций на соучастие в процессах. И, самое главное, помогает превращать взаимодействие в реальный фактор участия в международных процессах и судьбе стран, являющихся их членами. Это мы можем наблюдать и в Движении неприсоединения, и в Организации тюркских государств.

На примере той трагедии, которая произошла в Турции, видим, что мир, безусловно, откликнулся и помогал, но бывало, что некоторые страны делали это краткосрочно и больше для галочки. Азербайджан же и братские тюркские страны до сих пор продолжают практическую помощь турецкому народу. Разрушения в результате землетрясения постигли очень большую территорию, там огромный фронт работы. Тысячи домов рухнули, под завалами все еще остаются незахороненные тела.

Позиция Азербайджана в этом ключевом вопросе обращает на себя внимание. Он является примером для подражания, фактором единения в ОТГ и дает обнадеживающий результат. С одной стороны, активность нашей страны является побудителем к тому, чтобы организация показывала свою дееспособность. С другой стороны, мы показываем пример другим таким же объединениям, которые не до конца осознают свою роль в противодействии вызовам и угрозам. И, наконец, мы вносим реальный вклад в глобальный интеграционный процесс. Если тюркские страны соседствуют географически, имеющиеся внутри этого пространства коридоры не замыкаются в рамках тюркского мира, а встраиваются очень гармонично в коридоры Восток-Запад, Север-Юг. Диверсификационные возможности внутри тюркского мира, безусловно, являются неотъемлемой частью глобальной логистической системы. Кроме того, они показывают, что надо стараться создавать сквозные коммуникации, чтобы иметь постоянный зеленый свет на входах и выходах. В этом плане, мне кажется, и Азербайджан, и другие тюркские страны наладили такую схему, которая автоматически превращается в дорожную карту для реализации больших программ по перевалке грузов, перемещению людей и так далее.

Что касается самого саммита, то тут обращает на себя внимание блок обсужденных на форуме стратегических вопросов - безопасность, технологический обмен, являющийся на сегодня одним из ключевых моментов. В этой компетенции, конечно, имеются страны-лидеры, но мы показываем, что заинтересованы в усилении кооперации по обмену технологиями, их развитию и внедрению. У нас имеется человеческий капитал, способный решать большие проблемы, и с этой точки зрения все страны, Турция, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и другие должны находить те сферы взаимодействия, которые будут стимулировать развитие технологической базы наших государств.

На примере землетрясения в Турции мы убедились, насколько технологическая оснащенность играет незаменимую роль в том, чтобы своевременно отвечать на эти вызовы. Еще имеют место техногенные катастрофы, природные аномалии, и технологическая оснащенность гарантирует возможность быстрого реагирования, чтобы в сжатые сроки преодолевать все трудности и последствия катастроф, а также оказывать помощь людям, оказавшимся в эпицентре событий.

Важно также говорить о стимулировании инвестиционной активности на тюркском пространстве. Одно дело, когда инвестором выступает государство, другое - когда мы имеем дело с частным капиталом, частным бизнесом, который сам растет и способствует тому, чтобы, например, как на освобожденных территориях Азербайджана, частные компании и инвесторы чувствовали себя свободно. Регион пока что находится в плачевном состоянии и требует восстановления. На мой взгляд, тут бизнес-структуры тюркских государств, помимо строительства школ и культурных центров, должны попробовать себя и в экономическом сегменте.

Встреча лидеров тюркских государств на одной площадке - это хорошая возможность для того, чтобы обсудить вопросы, имеющие стратегическое значение для наших стран. Очные встречи, консультации, обмен мнениями более действенны, чем обсуждения в формате видеоконференции. Анкарский саммит оправдал себя. Он прошел в трудный для Турции период, и турецкий народ получил возможность еще раз почувствовать помощь и поддержку своих братьев. Кроме того, обозначились новые контуры и форматы взаимодействия с тем, чтобы поддерживать на высоком уровне интеграционный процесс как в двустороннем, так и в многостороннем формате, чтобы тюркское единство выступало в качестве фактора явного предназначения.