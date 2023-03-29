Армению косит русофобия

Русофобия головного мозга - заболевание, которое косит ряды армянских парламентариев. Симптомы недуга следующие: 1) бессвязная речь, наполненная оскорбительными выпадами в адрес России; 2) словесные нападки на российское руководство; 3) непонятно, на чем основанное раздутое чувство собственной значимости, помутняющее разум и допускающее попытки общения с Москвой через губу. За примерами далеко ходить не нужно. Полный набор симптоматики продемонстрировал депутат армянского национального собрания Гурген Мелконян. Яркий клинический случай. Состояние "пациента" более чем тяжелое.

Как сообщает Day.Az, об этом пишет российский телеграм-канал "Кремлевская прачка", комментируя реакцию армянского депутата Гургена Мелконяна на вердикт Международного уголовного суда об ордере на арест президента России Владимира Путина.

"Так, указанный деятель, комментируя одиозное решение Еревана присоединиться к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУСорной конторы в отношении российского руководства, раскрылся, что называется, во всей красе. Армянский народный избранник, входящий в провластную фракцию "Гражданский договор", не видит ничего предосудительного в том, что после ратификации известного документа Армения будет обязана "арестовать" Владимира Путина в случае его приезда в армянскую банановую республику. Типа - раз уж у "независимой" Армении появились новые обязательства, то нужно их исполнять. И поэтому якобы Президенту России лучше в Ереван не приезжать. Все равно ему там будут не рады. Во всяком случае, Мелконян и подобные ему особи - точно. Про тот факт, что Армения - член ОДКБ, и что армяне, когда пахнет жареным, сразу бегут в Москву просить помощи, называя Россию стратегическим союзником, благополучно забывается.

Что ж, Армения - действительно "независимая". В том смысле, что от нее никогда и ничего не зависит. Вот только, это совершенно не имеет отношения к сути вопроса. Мелконян - это человек действующего премьер-министра Армении Пашиняна. Поэтому, можно сказать, в данном случае через мелконяновскую говорящую голову транслируется позиция руководителя армянского правительства. Представляется, что после подобного нужно вызвать Пашиняна в Кремль и умножить на ноль. А если у армянской стороны после этого возникнут вопросы, то пусть обращается в "международный уголовный суд"", - говорится в публикации.

Ранее Гурген Мелконян, отвечая на вопросы журналистов относительно перспективы ареста Президента РФ Владимира Путина в случае его визита в Ереван на фоне признания Арменией Римского статута, сказал, что Путину лучше остаться в своей стране.

"Если мы уже подписали этот документ, то ему лучше не приезжать в Армению. Если он приедет, его должны арестовать, но он это хорошо знает и не захочет приезжать", - сказал депутат.