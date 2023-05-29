Телебашня и «Мост мира» в Тбилиси окрасились в цвета азербайджанского флага

8 мая телевизионная башня и "Мост Мира" над рекой Кура, расположенные в самом высоком месте Тбилиси - парке Мтацминда, окрасились в цвета азербайджанского флага.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, телебашня и мост окрасились в цвета Государственного флага Азербайджана по случаю национального праздника 28 мая - Дня независимости Азербайджана.

За ярким, впечатляющим зрелищем наблюдали жители и гости столицы Грузии, студенты университетов, представители общественности города, а также посол Азербайджана в Грузии Фаиг Гулиев и сотрудники дипломатической миссии, председатель правления Союза азербайджанских бизнесменов Грузии (AZEBI) Нариман Гурбанов, сотрудники грузинского представительства SOCAR и члены их семей.