https://news.day.az/politics/1572000.html Красный Крест беспрепятственно доставил 15 жителей Карабаха в Армению
Красный Крест беспрепятственно доставил 15 жителей Карабаха в Армению
Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) доставили 15 армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана, у которых возникли проблемы со здоровьем, в медицинские центры Армении.
Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщило представительство МККК в Армении.
Отметим, что эта информация является очередным подтверждением того, что никаких препятствий для передвижения автомобилей МККК нет.
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