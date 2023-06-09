Красный Крест беспрепятственно доставил 15 жителей Карабаха в Армению

Сотрудники Международного комитета Красного Креста (МККК) доставили 15 армянских жителей Карабахского экономического района Азербайджана, у которых возникли проблемы со здоровьем, в медицинские центры Армении.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сообщило представительство МККК в Армении.

Отметим, что эта информация является очередным подтверждением того, что никаких препятствий для передвижения автомобилей МККК нет.