Троянский конь в лице "Ноева ковчега": армянские реваншисты нашли новый рупор для пропаганды

Автор: Пярвин Мирзазаде

Армянская пропаганда постоянно использует в своих агитационных компаниях тезисы о том, что армяне "древнейшая" христианская нация на земле, а современная Армения, созданная на исторических азербайджанских землях, прародина всех живущих на земле народов. Армения является единственной в мире страной, где на государственном гербе изображена гора Агрыдаг (по армянски Арарат), расположенная на территории соседнего государства - Турции, а в акте независимости, принятом еще в 1990 году записано, что Карабахский регион это часть армянской территории.

Вот почему ни в Азербайджане, ни в Турции не верят публичным заверениям армянских политиканов, которые клятвенно заверяют мировое сообщество, что не имеют никаких территориальных претензий к соседним государствам, а лишь выступают за восстановление некой "исторической справедливости". Армянские масс медиа, политики и квазиученые любят смаковать библейские истории, пытаясь представить всему миру искаженную версию событий, отображенных в этой священной для всех христиан книги и часто используют в своих корыстных целях эпизоды и имена пророков из Библии, как доказательства особой "избранности" армянского народа. В особенности для того, чтобы обосновать территориальные претензии к Турции, армянская сторона постоянно муссирует тему горы Агрыдаг, которая расположена на территории Турции, но при хорошей погоде видна из окон ереванских многоэтажек.

Также армянские историки активно используют историю библейского пророка Ноя, который по преданию остановился во время Вселенского потопа у этой горы, откуда после спада воды пошёл современный род человеческий. Чтобы утвердить свои эксклюзивные притязания на имя Ноя, в Армении максимально, как на бытовом уровне, так и в общественной жизни, используют название "Ноян тапан" (Ноев Ковчег), в честь которого называют не только объекты общественно-культурного назначения, улицы и площади, но также рестораны, отели и даже информационные агентства, как бы в подтверждение своих прав на этот библейский персонаж и его историю.

Созданный аж на заре независимости Армении, в 1991 году информационно- аналитический центр "Ноян Тапан" всегда пытался позиционировать себя как независимый аналитический источник информации, в задачи которого входит объективная подача материалов, в которых отображены различные точки зрения, отражающие мнения всех слоев армянского общества и диаспоры. На базе этого центра появилось и информационное агентство с одноименным названием, быстро завоевавшее популярность в Армении за счёт пропаганды великодержавных и туркофобских воззрений, которыми уже давно больно армянское общество.

Информация, которую распространяет это агентство, полна дезинформации и лжи, не отражающих существующих геополитических реалий и направленных на усиление реваншистских настроений. Руководство этого агентства, которое гордится своей прозападной ориентацией, постоянно подвергает резкой критике главного союзника Армении-Россию. Оно настолько пропитано тюркофобией, русофобией и антисемитизмом, что во всех своих материалах делает упор на то, что главными причинами неудач и поражений Армении является некий сговор Турции и России, при участии мирового сионизма.

В последнее время в целях увеличения своей аудитории, агентство "Ноян тапан" стало активно продвигать свой YouTube канал на русском языке, в расчете на проживающих в странах СНГ армян, а также на зарубежных советологов, чтобы завоевать их умы и сердца, где под видом серьезных информационно- аналитических программ занимается распространением "сенсационных" (с точки зрения руководства агентства) версий происходящих событий.

Особенно отличаются при этом ведущие этой программы-две дамы средних лет, с демонической маской на лице, которые с трагическим и вкрадчивым голосом ведут беседы с различными приглашенными гостями, в основном с некими якобы "известными" армянскими политологами и политиками, враждебно настроенными к нынешним властям в Ереване и к России за то, что Армения потерпела сокрушительное поражение во Второй Карабахской Войне. Иногда слушаешь эти передачи и диву даешься, насколько некоторые армянские политологи и политики пропитаны духом ненависти и непримиримости по отношению к тюркским народам. Это отчетливо видно по их выступлениям, где они порой не только выступают за войну до победного конца, но и готовы пожертвовать всем армянским народом ради своих иллюзорных идей о мифической "Великой Армении".

Каждая передача Ноян Тапан на русском языке-"шедевр" шовинизма, человеконенавистнической идеологии и не совсем нормальных с точки зрения медицины людей, которые несут ахинею, а ведущая с каменным лицом сфинкса поддакивает и задает вопросы, от ответов на которые просто волосы встают дыбом.

Чего только стоит выступление одной армянки - бывшей жительницы Баку, которая утверждала, что еще живя в Азербайджане видела, как азербайджанцы при приготовлении сладостей к Новруз Байрамы (весеннему празднику тюркских народов) "добавляли" в тесто армянскую кровь и "приносили" в жертву армянских детей. Судя по этому выступлению, у гостьи передачи проявился настоящий диагноз острой маниакальной шизофрении и больную необходимо было не звать на YouTube канал, а срочно направить в ближайшую психиатрическую больницу для полной изоляции от окружающих.

Завсегдатаем программ канала является некто господин Айвазян, которого ведущие преподносят как "видного" специалиста по Кавказу "известного во всем мире", который выглядит больше как сбежавший из психиатрической клиники буйно помешанный, а не политолог, болтающий несусветную чушь, обещая армянскому народу в ближайшее время чуть ли не "блицкриг" победу над Азербайджаном.

Авторы русской версии канала, в стремлении заполучить симпатии зрителей проживающих за рубежом, приглашают на свои передачи лидеров многочисленных микроскопических политических партий Армении, которые с "умным" видом кричат и топают ногами, требуя у властей немедленно разорвать союзнические отношения с Россией во имя осуществления вековой мечты о Великой Армении, считая главного союзника виновником всех неудач. Очевидно, что спонсоры Ноева Ковчега щедро платят за эту белиберду, в надежде на изменение политических взглядов армянской диаспоры в России, лидеры которых от имени всех российских армян публично клянутся в верности политики, проводимой Президентом В. Путиным.

В последнее время в передачах Ноева Ковчега на русском языке активно стали пропагандировать идеи антисемитизма. Недавно на одну из передач, под видом "выдающихся" академиков, были приглашены трое непонятного вида личностей, которые в "лучших" традициях нацистов болтали на темы того, что Азербайджан, Турция и Израиль совместными усилиями хотят "стереть" Армению с карты мира, желая "изгнать" армянский народ из региона. Участники дискуссии, темы которой были списаны у нацистских авторов, в стиле своего учителя - доктора Геббельса, обвинили весь еврейский народ в армянофобии, а заодно с ним и всех тюрков на земле как близкородственные народы. Скорее всего эти липовые "академики" и не знают, что хоть тюрки и евреи никогда не питали вражды друг к другу, жили вместе в различных частях света в дружбе и согласии, но евреи относятся к семитским народам, а тюрки к семье алтайских народов. Один из "академиков" договорился до того, что в порыве "откровенности" сделал новое "гениальное" открытие: один из главных противников мирового армянства, известный ученый, историк с мировым именем, азербайджанский академик, герой Советского Союза Зия Буниятов тоже был евреем и поэтому в своих трудах постоянно развенчивал все мифы армянских псевдоученых об "исключительности" армянского народа, отвергая их необоснованные территориальные претензии к соседним народам.

Исторически сложилось так, что азербайджанцы и евреи веками мирно жили рядом с друг другом в регионе Южного Кавказа без всяких конфликтов, а Государство Израиль является стратегическим партнёром Азербайджана, с которым успешно развиваются двусторонние отношения во многих сферах сотрудничества.

Но откровенно завидующие этому армянские пропагандисты решили, что все беды своего народа, который страдает больше всего от их иллюзорных и великодержавных идей, лучше спихнуть по старинке на "козни сионских мудрецов" и заодно навариться (если получится), нагрев руки на спонсорской финансовой поддержке от мировых антисемитских кругов.

К сожалению, неглубокие познания автора в армянском языке не дают возможность ощутить все "прелести" передач Ноева ковчега на этом языке. Наверняка там можно будет найти и еще более занимательные пропагандистские "умоизлеяния" армянских политиканов, не владеющих русским языком (или делающих вид, что не говорят на этом языке из принципа), отражающих мнения реваншистских кругов в Армении.

Странно, что Ноев ковчег, который пытается представить себя как выразитель идей прозападных кругов в Армении, так открыто пропагандирует антисемитизм, а также отказ от диалога и примирения, призывая к новой войне. Все это никак нельзя понять, так как наряду с Россией, США и ЕС являются одними из главных посредников в достижении мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией и реваншистские выступления на канале Ноева Ковчега больше похожи на призывы к войне, чем к миру. Прикрываясь липовыми лозунгами о поддержке Украины, авторы передач на этом канале и приглашенные ими собеседники открыто выступают не только против мирного соглашения, но и интерпретируют международное право в своей искаженной версии, отказываясь признавать территориальную целостность и нерушимость границ суверенного Азербайджана. Самоуверенность и нарциссизм, которыми страдают ведущие и участники передач, рассуждая о международных отношениях и праве ничего в них не понимая, просто поражает. Порой участники программы, набравшись наглости, осмеливаются комментировать выступления Президента Ильхама Алиева, которому и в подметки не годятся.

Все это еще раз свидетельствует о том, что реваншизм и тюркофобия в Армении продолжают процветать и развиваться, что может ввергнуть страну в очередной вооруженный конфликт, исход которого не трудно предсказать. Кажется, что женщины - ведущие программ на русском языке, должны понимать опасность того, что несёт новый конфликт. Однако складывается ощущение, что они словно прилетели из космоса и не знают, что война несёт смерть и разрушения. Они никак не могут смириться с тем, что Армения проиграла и утратила оккупированные азербайджанские территории, а судьба сепаратистов, спрятавшихся за спиной российских миротворцев, лишь вопрос времени и терпения азербайджанских властей, которое почти на исходе. Если же у них все еще не хватает ума понять элементарные истины, то от "нового потопа" их не спасёт информационно- пропагандисткий Ноев ковчег, где они так и останутся парой тварей, которые нигде не найдут пристанище.

Безусловно, что Троянский конь армянской пропаганды в лице Ноева ковчега действует в ущерб интересам армянского народа, которому давно уже надоели охи и вздохи по "Великой Армении", которой никогда не будет. Как бы не хотели руководители этого так называемого "независимого" источника информации скрыть истинных хозяев стоящих за ними, то это им не удастся, так как за каждой строчкой, за каждой передачей в социальных сетях проглядывается рука самых оголтелых и непримиримых идеологов движения "миацум-арцах", ввергнувших армянский народ в череду конфликтов и войн, а самих оставшихся в стороне потирая руки от удовольствия, что удалось обманом завлечь простой народ в этот омут, из которого выбраться будет невозможно.

Очевидно, что чувствуя приближение долгожданного мира, эти коварные идеологи пытаются использовать все свои возможности, чтобы не допустить примирения двух народов и для этого используют своих "троянских коней", в лице Ноева Ковчега и других подобных ему средств масс медиа. Но их время уже прошло. Как бы они не старались, армянский народ жаждет долгожданного мира и устал от их "журавлей в небе", которых никогда не поймать.