Автор: Байрам Эльшадов

Казалось бы, армянам пора уже забыть про отработанный материал под названием Рубен Варданян. Но спустя несколько месяцев после его задержания и ареста Рубика снова вынули из нафталина. В Ереване опять начали восхвалять уголовника и чуть ли не петь ему оды, преподнося как героя. Особо усердствует сын Рубика Давид Варданян, что, учитывая кровное родство, неудивительно. Есть и прочие персонажи, которые когда-то имели материальный интерес от связей с мошенником и сообща с ним набивали карманы. Поэтому нам еще раз придется вспомнить о криминальном прошлом Рубена Варданяна.

Если что и умел хорошо делать Рубен Варданян, так это грабеж. Не будь его преступных и криминальных схем, которыми он оперировал в России, он бы никогда не стал миллиардером. Варданян на протяжении долгих лет грабил российский бюджет, деньги налогоплательщиков. Фактов много. Например, Рубик и ранее воровал природные ресурсы Карабаха, на чем и сделал часть своего состояния, отмывая деньги и обещая создать на территориях Азербайджана "эко-деревни". На самом же деле все это было прикрытием. Кроме того, у него были темные деловые отношения с нынешним министром иностранных дел Армении. Затем произошло то же самое, просто Рубик перебрался из России в Карабах, где недобитки армянских сепаратистов тогда думали, что могут творить все, что им вздумается.

Говоря о криминальных схемах Варданяна, нельзя не упомянуть о расследовании, опубликованном в марте 2019 года. Тогда OCCRP (Проект по расследованию коррупции и организованной преступности) выпустил расследование о системе оффшорных компаний "Тройки диалог", через которые, как указывают российские СМИ, тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. В 2006-2013 годах по счетам этих компаний прошло более 4,5 миллиарда долларов. Через компании Варданяна из России выводились деньги, в том числе с использованием "криминальных схем". По данным расследования, сеть действовала с 2006 по 2013 годы, и за это время было в целом отмыто и выведено из России около 9 миллиардов долларов.

Расследование получило название "Тройка ландромат". Тогда на руках у журналистов оказалось порядка 60 тысяч финансовых документов, которые "утекли" из литовского банка Ukio, закрытого в 2013 году. Изучение этих документов и пролило свет на многочисленные схемы и финансовые ухищрения. Так, в созданную "Тройкой диалог" сеть входило по меньшей мере 75 взаимосвязанных оффшорных фирм, часть из которых открыла счета в Ukio. "Директорами" многих из этих фирм оказались обычные сезонные рабочие из Армении. Одного из них авторы расследования нашли в Ванадзоре. Подпись 34-летнего Армена Устяна, живущего в крайне тяжелых социально-бытовых условиях, стоит на финансовых документах одного из оффшоров "Тройки" на 50 миллионов долларов (!). Авторы расследования нашли нескольких граждан Армении, чьи паспортные данные оказались в руках организаторов "ландромата", а их подписи были попросту сфальсифицированы.

После того, как результаты расследования попали в СМИ, в Европарламенте потребовали ввести санкции против Рубена Варданяна. Парламентарии составили письмо к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру, под которым подписались 22 члена ЕП. А в январе 2022 года имя Варданяна попало в проект очередного санкционного списка США.

Несмотря на все это, Кубик Рубик продолжил оставаться на плаву и ничуть не пострадал. Просто де-юре отошел от "тройки" и продолжил заниматься темными делами уже как "свободных художник".

Стоит также отметить, что Варданян находится под санкциями: Украина ввела их против миллиардера за то, что принадлежащая ему компания занималась логистической поддержкой российской армии. Такое решение принял Совет национальной безопасности и обороны Украины, а затем своим указом утвердил президент Володимир Зеленский. На портале "Война&санкции", созданном при поддержке МИДа Украины и Национального агентства по предотвращению коррупции, указано, за что именно попал в санкционный список Варданян: "Высшее руководство системообразующей российской компании, которое вовлечено в материальную (транспортную, логистическую и другую) поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". Так что в Украине прекрасно знают, на чем Варданян сколотил свой капитал и против кого используются деньги от продажи контрабандного золота.

В то же время, ряд иностранных правительств заинтересовался и бизнесом Варданяна в Карабахе. В частности, власти в странах ЕС интересует, куда направлялись вырученные от продажи незаконно добытых металлов деньги. На фоне того, почему Украина ввела против Варданяна санкции, этот вопрос становится гораздо прозаичнее. Если еврочиновники закрыли глаза на преступления Варданяна против Азербайджана, то что они скажут на то, что Рубен находится в санкционном списке Украины? Ведь Варданян попал в этот список потому, что компания, партнером которой он является, финансировала войну против Украины... Почему бы не расследовать бизнес Варданяна, который занимается отмыванием грязных денег?

Рубен Варданян не просто использовал какие-то схемы и структуры - он их сам выстроил! В 2022 году Варданян сбежал от западных санкций против России, театрально отказавшись от гражданства и переехав в Карабах, под крыло российских миротворцев. Там Варданян занялся другим незаконным бизнесом: добычей и дальнейшим вывозом азербайджанского золота.

Поэтому нелегальная деятельность Варданяна должна стать объектом пристального изучения международными журналистами, расследователями и правоохранителями.

Напомним, что 27 сентября 2023 года на пограничном пункте пропуска "Лачин" в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Азербайджана был задержан направлявшийся из Азербайджана в сторону Армении Рубен Варданян (1968 года рождения), незаконно прибывший на территорию страны и занимавший "должность" так называемого "государственного министра" сепаратистского режима в Карабахе.

Были установлены существенные подозрения в совершении Р.Варданяном, в настоящее время являющимся гражданином Республики Армения, преступных деяний, предусмотренных статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законом) и 318.1 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики) Уголовного Кодекса Азербайджанской Республики.