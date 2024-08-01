Эльчин Амирбеков обсудил в США процесс азербайджано-армянской нормализации

В ходе рабочего визита в США представитель Президента Азербайджанской Республики по особым поручениям Эльчин Амирбеков провел ряд встреч с высокопоставленными представителями правительства США, на которых были обсуждены такие темы как нормализация между Баку и Ереваном, а также сотрудничество между Азербайджаном и США.

Как сообщает в четверг Day.Az, об этом говорится в информации посольства Азербайджана в США, а также постоянного представительства страны при ООН.

По сообщению посольства, Амирбеков встретился со специальным помощником президента США, старшим директором по Европе Совета национальной безопасности Майклом Карпентером, помощником госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, первым заместителем помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Юри Ким, директором Управления по делам Центральной Азии Брайаном Стиммлером, заместителем помощника министра обороны Лорой Купер и сенатором от Небраски Питом Рикеттсом.

"Состоялись конструктивные и полезные дискуссии, охватывающие двустороннюю повестку дня, текущее положение дел в мирном процессе и последние события в регионе", - сказали в дипредставительстве.

Кроме того, Эльчин Амирбеков встретился с представителями видных аналитических центров на круглом столе, организованном Институтом мира США. В ходе мероприятия были обсуждены азербайджано-американские отношения, нынешнее состояние и перспективы продолжающегося азербайджано-армянского мирного процесса, вопросы региональной и международной безопасности.

По сообщению постоянного представительства Азербайджана при ООН, в рамках рабочего визита в Нью-Йорк Амирбеков встретился с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам и вопросам миростроительства Дикарло Розмари и обсудил текущее состояние и перспективы азербайджано-армянского мирного процесса, а также последние события в регионе.

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