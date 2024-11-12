Как Грету Тунберг используют для политических манипуляций

Автор: Зульфугар Ибрагимов

О Грете Тунберг в кругах, разрабатывающих повестку пропаганды против Азербайджана, вспомнили недавно. Какой ресурс, оказывается. пропадал без дела. Кого только не пытались использовать для очернения нашей страны как хозяйки СОР29. Артистов, певцов, экспертов, правозащитников, политиков, блогеров, домохозяек, сенаторов и конгрессменов. И тут вспомнили, что есть эпатажная защитница экологии нежного возраста, известный всем комедийный персонаж, умеющий привлекать к себе внимание. К ее некомпетентной болтовне на тему экологии никто особо не прислушивается, зато она умеет позабавить окружающих. Фигура спорная и скандальная, но для озвучивания ахинеи нормального ведь персонажа не найдешь.

От армянства мы повидали много мерзостей, но никогда не думали, что армянский агитпроп всего лишь перенял методы западной пропаганды. Дело не только в деньгах диаспоры и влиятельности хорошо оплачиваемого лобби. Дело в собственных интересах западных кругов, использующих ментальные и идеологические изъяны армянства в своих целях. Истерика, поднятая на Западе против Азербайджана в связи с СОР29, организована с большим знанием дела. Грета Тунберг стала одним из символов на заключительном этапе этой вакханалии.

В преддверии СОРа работодатели командировали юную шведку поближе к азербайджанским границам - в Грузию. Девочка с хорошо всем известными проблемами в здоровье с большой охотой включилась в антиазербайджанскую вакханалию, радуясь, что и для нее, наконец, нашлась работа. Использование нездорового человека в пропаганде - это, вообще-то, преступление. Девочка, возможно, и не осознает до конца, что несет. Она привыкла к вниманию, к открывшимся для нее возможностям, и взрослые дяденьки этим пользуются, используя ее как таран. Достаточно одного слова "нефть", и глаза Греты вспыхивают нездоровым огнем. В день открытия СОР29 Грета призвала весь мир устроить акции протеста у посольств Турции и Азербайджана, которые, мол, отправляют нефть Израилю. Недоучка с нервным личиком также потребовала освободить сепаратистов и террористов и пообещала приехать в Армению, чтобы протестовать против СОР29 оттуда.

Тунберг заявила в Грузии, что не поедет в Баку на СОР, потому что Азербайджан добывает нефть. Но она почему-то с удовольствием участвовала в климатическом саммите в Нью-Йорке, несмотря на то, что это помешало ей закончить среднее образование. Наверное, из-за недостатка образованности она была не в курсе, что США масштабно добывают и экспортируют нефть, а среди виновных проблем так любимого ею климата Америка занимает второе место.

Тунберг не только бегает с протестами вдоль границ Азербайджана, она еще и статейки пописывает. The Guardian предоставил ей трибуну для излияний, написанных явно не ее рукой. Девочка просто приложила свое имя и свою фотографию к распространяемому под копирку тексту. Ее обличительные речи содержат те же мотивы, что и озвучиваемые другими болтунами. Права человека, нефть, бедненькие армяне и тому подобное. Самое главное содержится в финале статьи, подписанной шведкой. "Нам нужны немедленные санкции против режима и прекращение импорта азербайджанского ископаемого топлива. Дипломатическое давление также должно быть оказано на режим, чтобы освободить армянских заложников и всех политических заключенных - и обеспечить право на безопасное возвращение для армян" - так торжественно завершается опус в The Guardian.

Как можно узнать из открытых источников, шведская экоактивистка вовсе не бессребреница, не энтузиастка, сражающаяся за птичек и рыбок по велению сердца. Эта девчонка неплохо зарабатывает своей демагогией - на ее счету более миллиона долларов. А в связи с участием в нынешней антиазербайджанской истерии вокруг СОР29 ее счет, несомненно, значительно возрастет.

Сегодня Грета зарабатывает на истерике вокруг климатической конференции в Баку. Закончится работа здесь, ее перебросят на какой-нибудь другой фронт. Деньги не пахнут. На климатической повестке можно неплохо заработать, пикетируя нефтяные компании и оставаясь благодаря этому в тренде. В феврале этого года Грета предстала перед британским судом за участие в беспорядках, организованных в октябре прошлого года во время нефтегазовой конференции Energy Intelligence. Юная истеричка выступала против одобрения правительством Великобритании бурения для добычи нефти в Северном море у побережья Шотландии.

Те, кто в 2019 году объявил Тунберг "человеком года", сегодня, думается, жалеют, что соблазнились ее эпатажным поведением. Надо было не звания давать и не в Давос приглашать, а отправить Грету доучиваться в школу и заодно - к доктору, а ее родителей поставить под надзор служб опеки за то, что вырастили такое чудовище.

Почему-то вспомнился анекдот:

Обезьяна сидит на берегу реки и полощет банановую кожуру. Лев спрашивает: "Обезьяна, что ты делаешь?" "Дашь 10 баксов - скажу". Обезьяна, получив от льва 10 баксов: "Банановую кожуру полощу в воде". "Ну ты и дура!" "Дура - не дура, а 200 баксов в день имею".